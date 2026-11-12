Portugal e o seu Exército

Há breves dias tiveram lugar no Porto as comemorações do Dia do Exército Português. Como ano após ano se verifica, seja qual for o local, foram motivo de grande exaltação nacional e militar, intensamente vividas por uma enorme adesão popular.

Essa circunstância convida a refletir sobre a profunda ligação entre o país, os portugueses e o Exército. É uma ligação que assenta no facto incontroverso que é no solo pátrio que os portugueses nascem, vivem, amam, têm filhos e morrem. É no território que a quase totalidade dos portugueses trabalham. É do território que sempre partem e é ao território que sempre chegam.

Os portugueses identificam o território português como a sede da identidade nacional. Como o núcleo essencial da realidade portuguesa nos planos histórico, cultural e económico.

E, como é no território que os portugueses vivem, é nele que se forma a vontade política que expressa a nossa soberania.

Um solo, cuja singularidade e independência têm quase nove séculos de existência e onde floresceram uma língua e uma cultura nacionais.

Da relação entre chão Pátrio e Exército emergiu o sentido profundamente telúrico que carateriza o Exército Português.

Os portugueses têm boa consciência de que, no percurso dos nove séculos de vida autónoma de Portugal, não foram poucos os tempos de tensões, ameaças, perigos e agressões.

Os portugueses reconhecem no Exército Português a instituição que, nos campos de São Mamede e Ourique, construiu a independência no período da Fundação de Portugal, fazendo do Exército a mais antiga das hostes portuguesas. A instituição que consolidou a nossa individualidade política em Aljubarrota. Que firmou, em terra, o que foi o Império Português de cinco séculos. Que revalidou a nacionalidade em 28 anos de Guerra da Restauração, culminando em Montes Claros. Que, com falhas e desvios, fez prevalecer a visão liberal no nosso país. Que, mesmo traída pela direção política do Estado, lutou em África e na Flandres e durante 13 anos em Angola, na Guiné e em Moçambique. Que afirmou a liberdade, a democracia e o Estado de Direito em 25 de abril de 1974 e em 25 de novembro de 1975. E que entregou esses valores supremos aos portugueses. Porque foram os portugueses que motivaram essa conquistas.

A mesma Instituição que os portuguesas sabem também presente no combate aos incêndios florestais, na abertura de itinerários em locais quase inacessíveis e partindo para lugares distantes na defesa e promoção dos interesses da política externa de Portugal, contribuindo, ao mesmo tempo, para a melhoria das condições de vida das populações dessas terras.

Uma instituição sempre pronta e livre para servir Portugal. Que sabe que não existe por si, nem para si, antes que se inscreve nas políticas e nos objetivos do Estado, ganhando sentido e melhor propósito no quadro mais amplo das Forças Armadas.

Com fervor e algum romantismo Mouzinho de Albuquerque transmitiu ao então Príncipe Herdeiro a ideia de que “Portugal era obra de soldados”. Não é uma verdade total. Portugal é, de facto, obra dos portugueses. De todos os portugueses. Soldados, agricultores, poetas, juristas, todos. Mas é uma verdade absoluta que, nessa obra, os Soldados desempenharam um papel essencial e indispensável. Quiçá um papel decisivo.

Com tal serviço histórico e social, não admira o reconhecimento espontâneo que os portugueses fazem de um Exército que sabem ser seu e ter Portugal como missão.

O Exército Português é hoje uma instituição prestigiada de modo muito consistente, que não alcançou esse feliz estatuto na base de sempre efémeras operações de relações públicas, antes que possibilitou que ele emergisse de modo natural, tendo como fundamentos o patriotismo, a competência, a seriedade e o profissionalismo.

São virtudes identificáveis em D. Afonso Henriques, o seu Patrono.