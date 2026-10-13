Portugal e a União Europeia: 40 anos de um percurso comum

Há quarenta anos, Portugal não mudou de continente. Mudou o seu enquadramento político e económico. A 1 de janeiro de 1986, tornou-se membro das Comunidades Europeias, juntamente com Espanha. O Tratado de Adesão fora assinado a 12 de junho de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. É a entrada efetiva, e não a assinatura do tratado, que completa quarenta anos em 2026. [1]

A distinção entre Comunidades Europeias e União Europeia não é apenas uma questão de palavras. O projeto de integração desenvolveu-se no pós-guerra, com o propósito de aproximar Estados e reduzir as condições para novos conflitos. A Comunidade Económica Europeia foi instituída pelo Tratado de Roma, assinado em 1957 e em vigor desde 1958. A União Europeia surgiria formalmente a 1 de novembro de 1993, com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht. Portugal acompanhou, por dentro, essa transformação. [2,3]

O caminho português começou antes de 1986. O pedido formal de adesão foi apresentado a 28 de março de 1977, pelo Governo de Mário Soares, que associava a integração europeia à consolidação democrática e à redefinição da posição internacional do país. Não se tratou, porém, de uma decisão consensual entre todas as forças políticas. Os debates preservados pela Assembleia da República documentam o apoio do PS, do PSD e do CDS, bem como a oposição do PCP e da UDP, que questionavam as consequências para a soberania e a independência nacionais. [4]

Ao longo das décadas seguintes, a ligação à Europa passou também pelo financiamento. Segundo o balanço divulgado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal em 1 de janeiro de 2026, mais de 95 mil milhões de euros de fundos europeus foram investidos nas regiões portuguesas. O documento associa esses apoios à modernização de infraestruturas, serviços e setores económicos. Trata-se do montante apresentado nesse balanço institucional para o investimento nas regiões, não de uma medida do saldo líquido de Portugal com o orçamento europeu. [5]

Esta diferença importa. Conhecer o financiamento recebido não equivale a conhecer, por si só, todos os resultados da integração. Uma comparação entre o país de 1986 e o de 2026 também não permite atribuir automaticamente cada mudança à adesão. Para identificar esse efeito, seria necessário distinguir o contributo europeu das decisões nacionais, da atividade das empresas e das transformações internacionais. Um balanço histórico não substitui uma demonstração de causa e efeito.

A mudança chegou igualmente às oportunidades de estudar, trabalhar e circular. O Erasmus apoiou experiências de aprendizagem no estrangeiro. O mercado único, lançado em 1993, estabeleceu a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Estas dimensões não são idênticas, nem resultam de um único ato: fazem parte de uma construção institucional que se desenvolveu depois da adesão portuguesa. [3,5]

Portugal participa no espaço Schengen desde 26 de março de 1995 e na área do euro desde 1 de janeiro de 1999. As notas e moedas de euro entraram em circulação em 1 de janeiro de 2002. Separar estas datas permite compreender que os direitos, as regras e os instrumentos associados à pertença europeia não chegaram todos em 1986: foram sendo acrescentados em diferentes etapas. [6,7]

No plano económico, a pertença ao mesmo espaço não significa igualdade de resultados. Na publicação do Eurostat de 17 de junho de 2026, o produto interno bruto por habitante de Portugal, ajustado às diferenças de preços entre países, correspondia a 81% da média da União Europeia em 2025. Os dados são ainda provisórios. O indicador situa a atividade económica por pessoa abaixo da média europeia, mas não mede diretamente o salário de cada trabalhador nem o rendimento disponível de cada família. [8]

É importante não transformar esse número numa descrição completa das condições de vida. O próprio Eurostat distingue o PIB por habitante do consumo individual efetivo, indicador mais próximo do bem-estar material das famílias. Produzir, receber um salário e aceder a bens e serviços são realidades relacionadas, mas diferentes. Também a média de um país não revela, por si só, como os recursos se distribuem entre pessoas e territórios. [8]

O estudo da OCDE sobre Portugal, publicado em janeiro de 2026, retrata essa coexistência de evoluções distintas. Assinala que a economia portuguesa vinha a crescer acima da média da área do euro desde 2022 e que a dívida pública em percentagem do PIB tinha diminuído. Ao mesmo tempo, identifica dificuldades de produtividade, necessidades de qualificação e problemas de acesso à habitação. Estes elementos ajudam a enquadrar o país atual, mas não demonstram, isoladamente, o efeito de quarenta anos de integração. [9]

A relação com a União Europeia também se alargou à segurança e à justiça. A Europol apoia as autoridades policiais nacionais com informação, análise e assistência operacional. A Eurojust facilita a coordenação entre autoridades judiciárias em investigações transfronteiriças. Aplicado desde janeiro de 2004, o mandado de detenção europeu estabeleceu um procedimento judicial simplificado de entrega entre Estados-Membros, para procedimento criminal ou execução de penas de prisão. [10,11,12]

A cooperação não elimina, contudo, as dificuldades de aplicação. A Eurojust identifica problemas relacionados com prazos, tradução, proporcionalidade e questões de direitos fundamentais, incluindo condições de detenção. A existência de um instrumento comum não significa, portanto, que todos os pedidos sejam executados sem obstáculos. Permite observar outra dimensão da integração: a articulação entre sistemas nacionais que mantêm diferenças jurídicas e operacionais. [12]

Portugal não participa nesta estrutura apenas enquanto destinatário de financiamento. Os seus cidadãos elegem representantes para o Parlamento Europeu e o Governo participa no Conselho da União Europeia. O país exerceu a presidência rotativa do Conselho em 1992, 2000, 2007 e 2021. Estes canais integram a participação portuguesa na elaboração e negociação de decisões comuns. A relação com a União envolve, assim, recursos, regras, representação e compromissos entre Estados. [6]

Quarenta anos depois, o aniversário reúne uma cronologia verificável e um conjunto de questões que os números, sozinhos, não resolvem. Que mudanças podem ser atribuídas à integração? Como se distribuem as oportunidades e os encargos? Que resultados dependem de decisões europeias e quais de escolhas nacionais? A história começou com uma data precisa. O seu balanço exige distinguir acontecimentos, indicadores e interpretações, sem os reduzir a uma única conclusão.

Referências e fontes de verificação

Fontes consultadas em 24 de setembro de 2026. Os números em sobrescrito remetem para as referências abaixo. «s.d.» indica que a página não apresenta data de publicação. Esta secção destina-se à verificação editorial.

[1] Comissão Europeia, Representação em Portugal. (s.d.). Em 2026, Portugal celebra 40 anos na União Europeia.

Cronologia da adesão: pedido, assinatura do tratado e entrada em vigor.

[2] União Europeia. (s.d.). História da União Europeia 1945–59.

Origens da integração e Tratados de Roma: assinatura em 1957 e entrada em vigor em 1958.

[3] União Europeia. (s.d.). História da União Europeia 1990–1999.

Tratado de Maastricht, criação da União Europeia e lançamento do mercado único.

[4] Assembleia da República. (2017, março). Pedido de adesão à CEE (1977).

Publicação Comunicar. Pedido de 28 de março de 1977 e posições no debate parlamentar da época.

[5] Comissão Europeia, Representação em Portugal. (2026, 1 de janeiro). Portugal celebra 40 anos na União Europeia.

Balanço institucional: mais de 95 mil milhões de euros investidos nas regiões e mobilidade Erasmus.

[6] União Europeia. (s.d.). Portugal.

Datas de participação em Schengen e no euro; representação institucional e presidências do Conselho.

[7] Banco Central Europeu. (s.d.). A nossa moeda.

Lançamento do euro em 1999 e circulação das notas e moedas em 2002.

[8] Eurostat. (2026, 17 de junho). GDP per capita, consumption per capita and price level indices.

Statistics Explained. Tabela 1, p. 3 da versão PDF: Portugal, 2025 = 81 (UE = 100). Dados provisórios; distinção entre PIB e consumo individual efetivo.

[9] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). OECD Economic Surveys: Portugal 2026.

OECD Publishing. Publicado em 6 de janeiro de 2026. DOI: 10.1787/025b3445-en. Síntese executiva e diagnóstico económico e social.

[10] União Europeia. (s.d.). Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).

Missão e apoio às autoridades policiais nacionais.

[11] Eurojust. (s.d.). What we do.

Coordenação de investigações e cooperação judiciária transfronteiriça.

[12] Eurojust. (s.d.). European Arrest Warrant.

Aplicação desde janeiro de 2004, finalidade do instrumento e dificuldades práticas de execução.