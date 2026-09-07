Portugal chegou ao A+. E agora?

Não chegámos aqui por acaso. A Fitch destaca a melhoria das contas públicas, a redução da dívida e resultados orçamentais melhores do que os de muitos países com classificações semelhantes. E há um pormenor que merece ser sublinhado: a agência reconhece que a disciplina das contas públicas tem sido mantida ao longo de sucessivos governos.

É importante dizê-lo, porque a credibilidade financeira de um país não se constrói numa legislatura, muito menos num ano. Portugal pagou um preço elevado para recuperar a confiança que perdeu durante a crise da dívida soberana. Houve sacrifícios, decisões difíceis e um longo caminho de recuperação. Governos de diferentes cores políticas contribuíram, em diferentes momentos, para chegarmos à situação atual.

Um país não equilibra as contas apenas para receber uma boa nota de uma agência internacional. Equilibra-as porque uma dívida mais controlada dá maior capacidade para enfrentar uma crise, protege as gerações seguintes e reduz a vulnerabilidade perante aquilo que não conseguimos prever.

Foi isso que aprendemos, ou deveríamos ter aprendido, com as crises das últimas décadas. Quando tudo corre bem, é fácil acreditar que haverá sempre dinheiro para tudo. O problema chega quando a economia abranda, as receitas diminuem ou aparece uma emergência que obriga o Estado a gastar aquilo que não estava previsto.

É por isso que o A+ deve ser recebido com satisfação, mas não com euforia.