Porque têm medo das assembleias populares?

Quando apareceram as notícias de que as acampadas pela habitação se organizavam através de assembleias populares, vi comentadores, em estado apoplético, proclamarem o regresso a 1975 e ao Verão Quente. Outros escarneciam de tal ridicularia “populista de esquerda”. E até José Pedro Aguiar-Branco declarou, segunda-feira, o seguinte: “As assembleias populares nunca, na História, resolveram problemas.”

Além de, factualmente, essa declaração do presidente da Assembleia da República estar errada, seria mais importante o líder da instituição que representa o povo começar por aprender alguma coisa com a organização dessas “malditas” assembleias populares que, entretanto, garantiram estatuto suficiente para os seus representantes serem recebidos pelo Presidente da República.

As atas das acampadas de Lisboa e do Porto, disponibilizadas nos sites das duas organizações, contam uma história de debates, divergências, decisões, compromissos negociados e conclusões, por sinal, sensatas. As atas do plenário da Assembleia da República contam, há anos, uma angustiosa história de gritaria, trocas de insultos, compromissos rompidos e conclusões (quando as há) vertidas em leis sectárias.

Em acampada.tech, a Acampada de Lisboa publicou 59 deliberações de oito sessões, até 7 de novembro. Há ordens de trabalhos, inscrições, tempos de palavra e votações. A 19 de outubro, decidiu-se organizar ruas entre tendas, criar um posto de acolhimento e definir um horário de descanso. A 30 de outubro, votaram-se regras para a mesa, adiamentos de propostas sensíveis. A 5 de novembro, uma proposta sobre a representação do movimento passou por 128 votos contra 112. A divergência ficou registada, não escondida.

No Porto, o regulamento de acampadaporto.eu dá a palavra a qualquer participante, fixa intervenções de dois ou três minutos e proíbe discursos de ódio e incitamentos à violência.

Tudo isto desafia a indisciplina de um Parlamento onde apartes, interrupções e vitupérios são o principal instrumento político. Sim, também houve indignação nas praças. Depois da intervenção policial de 25 de outubro, ouviram-se no Porto testemunhos revoltados e até apelos à agressão. Mas a assembleia aprovou a continuação da resistência pacífica, com apenas um voto contra.

A distância entre isto e a retórica oficial é assinalável. Luís Montenegro chamou “egoístas” aos manifestantes. Luís Neves alertou contra extremistas e o “caos”. Pedro Duarte chamou “birra” à persistência dos protestos.

E há um desmentido prático da frase de Aguiar-Branco. A 10 de novembro, a assembleia do Porto aceitou partilhar a Praça D. João I com uma Árvore de Natal, um carrossel e um comboio, rejeitando a pista de gelo que comprometeria a permanência das tendas. Em Lisboa, a assembleia decidiu, a 9 de novembro, retirar as tendas do Rossio. Quem é que, afinal, não resolve problemas?...

Já as cargas da PSP sobre manifestantes deixaram feridos e fizeram cerca de 100 detidos. Independentemente das controvérsias jurídicas sobre a legalidade das acampadas, o contraste é evidente: as assembleias populares procuraram impor regras de contenção, enquanto as intervenções policiais trouxeram a violência.

Ninguém elegeu estas assembleias para legislar, nem elas substituem o Parlamento. Isso não tem discussão. Mas, quando uma praça escuta, regista, discute, negoceia e propõe, o que é que, afinal, mete medo às instituições?