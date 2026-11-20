A implementação de investimentos obedece a alguns procedimentos gerais, com destaque para:

o levantamento de oportunidades de investimento numa determinada economia, ao nível dos sectores mais rentáveis;

a seleção dos sectores e regiões prioritárias para investir, de acordo com a análise anterior e com a estratégia definida pela empresa ou por um grupo de empresas.

Passa-se, de seguida, a uma análise microeconómica, composta por diversas fases de estudo concreto do investimento em causa.

Começa-se por proceder ao estudo de localização do projecto de investimento, a partir do mercado de inputs, onde se averiguam os efeitos a montante, passando-se, posteriormente, para a observação dos efeitos a jusante, através da teoria da localização da empresa.

Seguidamente, procede-se a um estudo de mercado, enquadrado em dois níveis, quantitativo e qualitativo. No primeiro caso, recorre-se a uma amostragem significativa da sociedade, por meio de inquéritos. No segundo caso, recorre-se a um grupo restrito, tanto quanto possível representativo de diversos segmentos sociais.

À análise de rendibilidade é, ainda, imprescindível o apuramento dos custos e das receitas, apresentando-se, simultaneamente, fundamentais os critérios do present value e da taxa interna de rendibilidade.

Posteriormente, torna-se necessário implementar o projecto, através de um orçamento, seguido de um timing estipulado que assegure o funcionamento do mesmo. Neste ponto é fulcral a eficiência tecnológica, capaz de dar resposta ao tempo previamente delimitado.

De igual modo, interessa testar o funcionamento operacional do projecto, tendo em vista constatar que os resultados cobrem os respectivos custos operacionais.

Por fim, chegados ao amadurecimento do projecto, detecta-se a sua viabilidade (ou inviabilidade), chegando-se, em caso de sucesso, à fase de “cruzeiro”.

Num plano macro, também podem ser evidenciadas políticas concernentes ao investimento.

Numa primeira instância, há que estabelecer prioridades sectoriais, cuja estratégia passa pelo crescimento e desenvolvimento económico. Aqui, os critérios a abordar inserem-se numa análise comparativa custos/benefícios, quer numa perspectiva de dotação de factores produtivos (incluindo a composição das matérias-primas), quer numa perspectiva de estudo aprofundado das riquezas potenciais e efectivas da economia considerada, bem como dos efeitos a montante, a jusante e laterais, todos eles integrados no conjunto do que se designa de “efeitos de arrastamento”.

Neste contexto, duas estratégias de crescimento económico podem ser ponderadas:

uma primeira, de crescimento equilibrado, que procura homogeneizar os diversos sectores de actividade e as diversas regiões, evitando o agravamento das assimetrias;

uma segunda, de crescimento desequilibrado, mas equilibrante a longo prazo, na perspectiva da teoria das “indústrias industrializantes” de Gérard Destanne Bernis, em que o desequilíbrio sectorial e regional de curto e médio prazos tende a ser colmatado a longo prazo.

Após o estabelecimento das prioridades sectoriais, escolhem-se os sectores estratégicos, com as respectivas áreas de influência dos agentes económicos. Então, colocam-se em prática políticas de investimento em determinadas regiões e sectores.

Os mecanismos de política económica normalmente usados correspondem à política monetária e financeira, à política fiscal e à política cambial. Dentro destas políticas inserem-se diversos instrumentos, tais como as taxas de juro discriminadas ou os plafonds de crédito diferenciados, no primeiro caso.

Quanto à política fiscal, ela exerce a sua influência nas deduções fiscais ligadas à matéria colectável, nos incentivos ou isenções fiscais para certos investimentos, tanto no mercado de capitais como em determinadas actividades seleccionadas para um determinado período de tempo programado.

A política orçamental pode, ainda, influenciar a economia através de investimentos públicos infra-estruturais de apoio a sectores de actividade prioritários.

Relativamente à política cambial, a sua actuação deve privilegiar a estabilidade das taxas de câmbio, podendo proceder-se a ajustamentos deslizantes que permitam conciliar o aumento da competitividade externa por via do acréscimo de produtividade e da redução dos preços relativos com a atenuação dos desequilíbrios internos, designadamente no que se refere à taxa de inflação.

Nem mais, nem menos…

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico