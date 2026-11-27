Existe, atualmente, unanimidade sobre a necessidade de haver mecanismos de transparência e de escrutínio que garantam a accountability (palavra inglesa que podemos traduzir como “prestação de contas”) e a responsabilização dos titulares dos cargos públicos.

A responsabilidade tem uma dimensão jurídica, que pode ser civil ou criminal. A responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública traduz-se na obrigação de indemnizar os particulares por danos ocorridos na esfera jurídica destes, decorrentes de ações ou omissões dos titulares de órgãos ou agentes da Administração ou de um serviço no seu todo (“culpa do serviço”), sejam estas dolosas ou negligentes (embora o regime jurídico seja diferente num e noutro caso). Por sua vez, há lugar a responsabilidade criminal quando estas ações ou omissões correspondam à prática de um ou mais crimes. As duas formas de responsabilidade são autónomas, mas por vezes verificam-se em simultâneo, visto que a mesma conduta pode ter relevância civil e penal.

Naturalmente que estas formas de responsabilidade exigem uma análise técnica e jurídica, que, pelo menos ao nível penal, dependem de intervenção judicial, do Ministério Público e dos tribunais. Assim deve ser num Estado de Direito democrático.

Contudo, há que distinguir a responsabilidade jurídica da responsabilidade política, cujos critérios são mais difíceis de definir e que tende a confundir-se com a ética e a moral, mas que deve ser entendida como o dever de prestação de contas por parte dos titulares de cargos políticos pelas suas decisões, ações ou omissões no exercício dos cargos para os quais foram eleitos pelos cidadãos. A sua efetivação ocorre nos órgãos constitucionalmente e legalmente competentes para o efeito e também no escrutínio público, incluindo da comunicação social. A responsabilidade política pode ter várias consequências: a censura pública e a rejeição dos eleitores, um pedido público de desculpas, a demissão por vontade própria ou através dos mecanismos previstos na Constituição, como por exemplo, uma moção de censura do Governo perante o Parlamento, por exemplo).

Mas, em última análise, a efetivação da responsabilidade política depende da consciência do próprio titular de cargo político: se dá ou não explicações públicas claras e compreensíveis; se considera ou não que a situação prejudica o exercício das funções públicas que lhes estão confiadas, independentemente de haver responsabilidade civil ou criminal; e se assume uma posição coerente com o que defendeu no passado. De cada vez que um político se exime de assumir a sua responsabilidade está a contribuir para a perda de credibilidade da classe política e de confiança dos cidadãos na Democracia e no regime.

Vêm estas considerações a propósito dos relatórios sobre os elevadores históricos de Lisboa, datados de outubro de 2025, mas mantidos ocultos até à semana passada e divulgados apenas na sequência da investigação de um canal de televisão, os quais se referem a relatórios anteriores, de 2022 e 2023, nos quais já era feito um diagnóstico muito preocupante sobre o estado de conservação, a integridade e a segurança daqueles equipamentos, sem que nada aparentemente tivesse sido feito para CML e pela Carris para resolver essa situação.