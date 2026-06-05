Política e Justiça

Uma das questões mais complexas que se coloca na vida pública atualmente prende-se com as relações entre a Política e a Justiça, em vários domínios, mas especialmente na dimensão penal, quando pessoas que exercem cargos políticos são objeto de algum tipo de atuação do foro penal. Abordarei o assunto de uma perspetiva teórica, sem me referir a nenhum caso em especial, mas, como é óbvio, sem nenhuma pretensão de exaustividade, aliás, impossível na economia do presente texto.Como já antes escrevi, e várias vezes afirmei, os políticos têm os mesmos direitos dos restantes cidadãos, designadamente o direito à presunção de inocência, o direito de defesa, o direito ao bom nome e à reputação, à imagem, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, e à proteção contra qualquer forma de discriminação ou perseguição. Mas os políticos têm mais deveres porque o povo os elegeu democraticamente para os representar em cargos em que podem influenciar ou até determinar o nosso futuro comum, porque utilizam recursos públicos e porque prosseguem fins de interesse público que nos dizem respeito a todos. Em suma, porque neles depositamos a nossa confiança.Quando os visados numa ação de natureza penal são titulares de cargos políticos, as operações policiais aparatosas, por vezes desproporcionadas nos recursos empregues e, infelizmente, também por vezes, sem resultados visíveis em tempo útil, acabam por ter enormes repercussões na comunicação social e na opinião pública. Este alarme social não é bom conselheiro para o tratamento destas questões complexas e pode criar um contexto para que grassem o populismo e a demagogia.O processo penal tem várias fases – constituição como arguido, acusação, pronúncia (se houver instrução) e julgamento – e, em rigor, todas correspondem a diferentes graus de intensidade indiciária sobre a prática de um ou mais crimes por parte da pessoa visada.Assim, sempre defendi que os políticos não podem ser condenados sumariamente a uma “morte política” por haver uma suspeita ou uma investigação em curso, e a constituição como arguido não tem um significado jurídico ou ético de culpabilidade. Aliás, ser arguido é um estatuto que visa sobretudo conferir garantias de defesa a quem é investigado.Isto significa, desde logo, que a constituição como arguido não deve ter como efeito imediato ou necessário a suspensão ou perda de nenhum cargo político, a não ser que, naturalmente, assim seja determinado judicialmente.Essa questão deve, contudo, ser ponderada antes de mais pelo próprio, em função das circunstâncias do caso concreto: o cargo que ocupa; a conduta que está em causa (por exemplo, se foi no exercício de um cargo público ou no âmbito da vida privada, e o tipo de crime em apreço); a fase processual (ser arguido, acusado, pronunciado ou condenado, ainda que sem trânsito em julgado é, obviamente, muito diferente e em fases mais avançadas do processo a manutenção em funções torna-se insustentável); e se se tem condições políticas e até anímicas para desempenhar eficazmente o cargo para que se foi eleito ou designado. Da seriedade e da transparência desta ponderação depende a confiança nos políticos e a defesa da Democracia e do Estado de Direito perante o populismo.