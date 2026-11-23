Este ano assinala-se o 65.º aniversário das relações diplomáticas entre a República da Coreia e Portugal. Situados nas extremidades oriental e ocidental do continente eurasiático, os dois países construíram, apesar da distância geográfica, uma amizade e confiança sólidas ao longo de 65 anos.

Se Portugal se abriu ao mundo pela navegação atlântica, a Coreia ligou-se pelo desafio e pela inovação. Com percursos históricos distintos, temos alargado a cooperação bilateral com base em valores partilhados: democracia, direitos humanos, Estado de Direito e respeito pelo Direito Internacional.

Este é também um ano muito especial para mim: assumi funções em Lisboa como primeira mulher Embaixadora da República da Coreia em Portugal, precisamente no ano do 65.º aniversário das relações bilaterais. A receção comemorativa do Dia Nacional da República da Coreia, a 24 de novembro, constitui, por isso, um momento de particular significado, tanto para os nossos dois países como no plano pessoal.

Este ano, os laços bilaterais ganharam profundidade em várias frentes. Em julho, o Vice-Presidente da Assembleia Nacional da República da Coreia, Park Duk-hyum, visitou Portugal. Em novembro, o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, deslocou-se à Coreia para explorar cooperação nos setores do mar e pescas, florestas e agroalimentar, tendo sido assinado um Memorando de Entendimento sobre Cooperação Marítima e Pescas.

No plano económico, o comércio bilateral continua em expansão, tendo atingido em 2024 o valor recorde de 1,82 mil milhões de dólares. Prosseguem ainda as negociações sobre a convenção para evitar a dupla tributação e o acordo de Segurança Social. Graças à Kotra Lisbon e às empresas coreanas aqui instaladas, eletrodomésticos e cosméticos coreanos ganham cada vez mais espaço junto do público português.

Também na cultura os laços se estreitaram. A Festa da Cultura Coreana, realizada todos os anos em junho em Lisboa, alcançou este ano um recorde de mais de 7000 visitantes. Em setembro, arrancaram, pela primeira vez em Portugal, aulas de coreano em duas escolas básicas públicas. Já a ligação aérea direta Seul-Lisboa, inaugurada em 2024, passou este ano a quatro voos semanais, facilitando encontros mais frequentes entre os dois povos.

Mesmo separados por uma longa distância, a Coreia e Portugal souberam descobrir-se e cultivar esta amizade ao longo de 65 anos. Que os próximos 65 anos alarguem ainda mais este alicerce comum e transformem os valores partilhados em cooperação concreta e resultados duradouros.