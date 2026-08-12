Cada um destes países tem tensões e conflitos por resolver, por vezes com muitas décadas, por vezes mais recentes. A Arábia Saudita foi atacada pelo Irão, punição por albergar bases militares americanas, e está sob constante ameaça dos houthis, o movimento xiita que controla a maior parte do Iémen; a Turquia tem uma posição tão central que acumula pequenos e grandes desafios, desde os diferendos territoriais com a Grécia no Mar Egeu ao problema do separatismo curdo, que tanto é interno, como pode vir dos vizinhos Iraque ou Síria; o Paquistão tem um historial de guerras com a Índia que data do nascimento de ambos os países, há quase 80 anos, e recentemente tem enfrentado o Afeganistão. Como este Pacto de Defesa vai lidar com todos estes legados? É uma pergunta pertinente que muitos fazem.

A NATO foi criada em 1949, em pleno contexto da Guerra Fria. E não só se manteve depois da desagregação da União Soviética, em 1991, como até se expandiu. Dos 12 fundadores, passou a contar com os atuais 32. Vários membros são países que chegaram a estar na órbita de Moscovo, quando havia o chamado Pacto de Varsóvia, que foram entrando na Aliança Atlântica nos anos que se seguiram ao fim do Bloco Comunista. Os dois mais recentes, as tradicionalmente neutrais Suécia e Finlândia, juntaram-se já depois da invasão russa da Ucrânia, em 2022. Essencial, para entender a NATO, são as estruturas de comando unificado, existentes de longa data e sobretudo treinadas no modo de funcionamento ao longo dos anos. Mesmo assim, o famoso artigo 5.º, que chama à defesa de um país-membro atacado todos os restantes países, só foi acionado uma vez até hoje, em 2001, na sequência dos ataques terroristas contra as Torres Gémeas de Nova Iorque e o Pentágono.

Nos últimos três anos, depois do ataque terrorista do Hamas em 2023 contra os kibbutz do sul de Israel, que trouxe uma retaliação do Estado Judaico que não foi só em Gaza, mas também contra o Hezbollah no Líbano, e depois contra o próprio Irão, percebe-se que o Médio Oriente está em evolução acelerada. A própria mudança de regime na Síria, embora não diretamente relacionada com o 7 de Outubro, veio somar-se, por fragilizar o campo dos aliados de Teerão, que continuam a ser muitos e determinados, como o provam os houthis.