Os peptídeos funcionam. Mas essa não é a pergunta certa

Há poucos anos, os peptídeos – pequenas cadeias de aminoácidos que desempenham um papel essencial na comunicação entre células e na regulação de diversas funções do organismo – eram um tema praticamente restrito à investigação científica e a contextos clínicos muito específicos. Hoje, fazem parte das conversas nas redes sociais, dos podcasts de saúde e das expetativas de muitas pessoas que procuram viver mais e melhor. Seria tentador olhar para este entusiasmo como uma moda passageira, mas a história médica dos peptídios recomenda uma leitura mais cuidadosa.A medicina tem uma relação longa com os peptídeos. Começou com a insulina, há mais de um século, e hoje mais de 80 fármacos peptídicos foram aprovados para uso clínico. Mas reconhecer que muitos peptídeos têm valor clínico não significa assumir que todos são seguros, adequados ou indicados para qualquer pessoa. Os agonistas GLP-1 são o capítulo mais recente e, provavelmente, o mais robusto: ensaios com milhares de participantes, resultados que atravessam especialidades e uma redução demonstrada de 20% em episódios cardiovasculares graves num grupo específico de pessoas com excesso de peso ou obesidade, doença cardiovascular estabelecida e sem diabetes. São resultados que merecem atenção.O problema começa quando generalizamos, transferindo essa confiança para moléculas muito diferentes, com mecanismos ainda em investigação e sem ensaios de larga escala em humanos. A distância entre uma hipótese promissora e um benefício demonstrado é enorme e, como se não bastasse, raramente é explicada a quem toma decisões sem enquadramento clínico. No fundo, estamos a procurar respostas universais para realidades que são profundamente individuais. No espaço público, os peptídeos ora aparecem como solução para quase tudo, ora são descartados em bloco. A ciência, entretanto, ocupa um lugar mais desconfortável: o da nuance.É comum ouvir: "É natural, é o que o meu corpo já produz." Mas a origem biológica de uma substância não determina a sua segurança numa dose específica, numa determinada pessoa e sem avaliação prévia. Os peptídeos interferem com sistemas que regulam desde o metabolismo até à resposta imunitária, e fazem-no de forma que nem sempre se traduz em sintomas imediatos. Quando algo está errado, muitas vezes só as análises o dizem, e só meses depois. Afinal, sentirmo-nos bem não significa que estejamos saudáveis, por mais que essa distinção seja difícil de aceitar quando tudo parece correr bem.Talvez a pergunta mais importante não seja se os peptídeos funcionam, mas a razão pela qual esperamos tanto deles – e o que isso nos diz sobre a forma como continuamos a pensar na medicina. Durante décadas, habituámo-nos a procurar respostas para quando algo corre mal. Hoje, essa lógica está a mudar, na medida em que já não queremos apenas tratar a doença, mas perceber o que está a acontecer antes de esta se instalar, tentando, por isso, prolongar a qualidade de vida.Os peptídeos surgem precisamente neste contexto, não como uma solução isolada, mas como uma ferramenta (entre tantas outras no vasto universo da medicina personalizada). E como qualquer ferramenta, o seu valor depende de quem a usa, com que informação e sobre quem é aplicada.É precisamente neste enquadramento que a Medicina da Longevidade tem vindo a desafiar a lógica dominante: o seu propósito não é encontrar uma molécula capaz de resolver todos os problemas, mas compreender melhor cada pessoa para tomar decisões mais informadas, mais personalizadas e mais sustentadas pela evidência. A pergunta clínica não começa na substância, mas na pessoa e nos objetivos que pretende alcançar.O valor de qualquer intervenção, peptídeos incluídos, depende do contexto em que é utilizada e do acompanhamento ao longo do tempo. Sem avaliação prévia e sem identificação de biomarcadores-base, a ferramenta mais promissora torna-se apenas mais uma aposta feita no escuro. Nenhuma molécula substitui o que a biologia individual exige: ser compreendida antes de ser intervencionada.No fim, a questão nunca esteve verdadeiramente nos peptídeos. Está na forma como continuamos a querer que a medicina seja mais simples do que a biologia alguma vez permitirá. É por isso que a decisão clínica não deve partir da promessa de uma molécula, mas da leitura rigorosa de cada pessoa: dos seus dados, do seu contexto, dos seus riscos e dos seus objetivos.