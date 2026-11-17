Em Portugal, mudar o Governo é sinónimo de mudanças nas administrações dos hospitais. Saem os boys do partido que governava, entram os boys do partido que agora governa. É assim, independentemente de quem ganha as eleições. E isso tem beneficiado os utentes? Respondo já: não, não tem.

Os casos de Portimão e Aveiro voltaram a expor um problema antigo: a escolha de responsáveis pela saúde com base na proximidade política, em vez da competência e da experiência.

Um hospital ou uma Unidade Local de Saúde não pode ser um prémio partidário. Quem os dirige tem de saber gerir recursos, liderar equipas e garantir respostas aos utentes. Não pode ser escolhido por ter o cartão partidário certo ou ser amigo de quem decide. É uma questão de elementar bom senso. Por isso, pergunto: o que é mais importante, distribuir lugares ou garantir que os hospitais são geridos pelos mais capacitados?

A Iniciativa Liberal defende concursos públicos assentes no mérito, critérios transparentes e gestores responsabilizados pelos resultados. Em janeiro, apresentámos uma proposta para mudar este sistema. PSD e CDS votaram contra. Afinal, de que serve reconhecer-se a importância de bons gestores se depois o Governo rejeita regras para escolher os melhores?

Até José Luís Carneiro defende agora uma nova metodologia para as nomeações, com escrutínio e supervisão externa, para acabar com a partidarização na Saúde. Ainda bem. Quando a Iniciativa Liberal voltar a apresentar esta proposta, espero que o PS vote a favor desta vez. Porque não basta dizer-se que concorda. É preciso agir e votar a favor das propostas que podem mudar a realidade.

PS e PSD alternam no poder, criticam-se na oposição, mas continuam a alimentar uma lógica de ocupação partidária do Estado. E quem paga o preço? Os mesmos de sempre.

Os portugueses, que esperam meses por uma consulta, uma cirurgia ou cuidados de saúde. Os utentes não querem saber qual é o partido do presidente do Conselho de Administração do hospital. Querem saber se o hospital funciona. Por isso, a Saúde não pode continuar refém dos interesses partidários.

PS e PSD trocam de lugar no Governo e trocam os boys nos hospitais. Os doentes continuam na mesma fila. A Iniciativa Liberal vai continuar a lutar para acabar com isto.