Opinião DN

Os algoritmos já governam e a diplomacia ainda não sabe

Luís Vidigal
Luís Vidigal

Governação eletrónica

Publicado a

A atual Carta das Nações Unidas regula um mundo que deixou de existir. Os sistemas autónomos tomam decisões sobre milhões de pessoas sem mandato democrático, sem fronteiras e sem que nenhuma norma internacional os possa interpelar. Enquanto isso, a diplomacia portuguesa tem assento no Conselho de Segurança e guarda silêncio.

A diplomacia portuguesa porventura ainda não inscreveu na sua agenda estratégica o Artigo 109.º da Carta das Nações Unidas, que prevê a convocação de uma conferência geral de revisão, que está a ser invocado por uma coligação de Estados, juristas, organizações da sociedade civil e académicos de todos os continentes, a qual se reuniu na semana passada em Lisboa, apenas porque Lisboa está na moda. O argumento que os une nesta coligação é tão simples quanto urgente, pois a Carta foi escrita para um mundo que já não existe.

Em 1945 o mundo era feito apenas de fronteiras físicas, de diplomatas com plenos poderes, de conflitos que se travavam com armas e se resolviam com tratados. O mundo de 2026 passou a ser governado por sistemas autónomos que não têm fronteiras, que não negoceiam e que não prestam contas a nenhum parlamento eleito.

A arquitetura jurídica atual que regula a paz entre as nações ainda não tem uma única palavra sobre estes novos poderes digitais e sobre quem decide quando o algoritmo decide mal. A Carta subscrita há 80 anos em São Francisco foi, para o seu tempo, uma obra de génio político, mas para o nosso tempo é uma armadura desprotegida.

Portugal encontra-se, neste preciso momento, numa posição historicamente rara, como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com relações diplomáticas consolidadas em três continentes, uma tradição de mediação reconhecida e uma voz que ainda tem algum peso nos fóruns multilaterais. O país dispõe dos instrumentos para ser um ator relevante na discussão que vai definir a ordem internacional digital das próximas décadas, mas é preciso que o queira fazer. 

Será que no Palácio das Necessidades sabe disso? Será que queremos ser um país que observa como essa ordem é construída por outros ou queremos ser um país que participa nessa construção? A questão não é retórica, pois quando as grandes potências negoceiam as regras do comércio de dados, da Inteligência Artificial em contextos militares ou da tributação das plataformas digitais, não o fazem por benevolência multilateral. Fazem-no porque alguém chegou primeiro, preparou a posição e construiu coligações antes de entrar na sala. 

Quando Portugal chega sem posições claras às reuniões internacionais, acaba por sair com as posições de outros e fica depois a administrar as consequências que não escolheu. Foi o que aconteceu esta semana em Genebra no Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance das Nações Unidas, em que o Governo Português se limitou a desvalorizar a ordem regulatória, com um discurso nacionalista, deslumbrado e milagreiro, em torno do LLM Amália e das promessas da inteligência artificial para a reforma do Estado.

É neste contexto que o Grupo dos Futuros da APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, organiza, amanhã dia 9 de junho, um webinar sobre a revisão da Carta das Nações Unidas à luz da sociedade da informação. O evento conta com a participação da Article 109 Coalition, uma rede internacional de especialistas, juristas e representantes da sociedade civil que trabalha pela reforma democrática da Carta com crescente audiência nos fóruns multilaterais. Não é uma conferência académica sobre o futuro longínquo, é um exercício de responsabilidade cívica sobre o presente imediato.

Entre outras questões, o que está em causa nas novas emendas à Carta, que o Grupo dos Futuros da APDSI propõe, são as seguintes: a soberania digital como atributo inalienável dos Estados, não negociável por via contratual, a responsabilidade humana intransferível pelas decisões tomadas com recurso a sistemas autónomos, a proibição da manipulação algorítmica da opinião pública como equivalente moderno da fraude eleitoral, a contribuição fiscal da automação pelo valor que cria e que escapa sistematicamente aos sistemas de proteção social que financiaria se fosse trabalho humano e a interdição da colonialidade algorítmica, quando os países são governados de facto por sistemas concebidos noutras jurisdições e noutros centros de poder tecnológicos.

O fio condutor da proposta da APDSI é que o poder digital tem de ter dono, o dono tem de ser humano e os benefícios da transformação tecnológica pertencem a todos e não apenas às grandes empresas tecnológicas que efetivamente estão a governar o mundo. E quando as máquinas governam sem mandato e os humanos assistem sem poder, o problema não é tecnológico, é constitucional. Neste caso, a alternativa passa a ser entre a revisão da Carta das Nações Unidas ou o caos, a barbárie e a capitulação dos estados e das instituições multilaterais.

Os grandes momentos da diplomacia multilateral têm sempre uma janela de oportunidade. A janela de 1945 abriu-se aos 51 países fundadores da ONU, com a devastação de uma guerra e fechou-se com uma nova arquitetura de paz que definiu o mundo durante oitenta anos. A nova janela de oportunidade de 2026 está a abrir-se aos 193 países que integram a ONU, com a aceleração tecnológica e a perceção crescente de que as regras do mundo digital não podem continuar a ser escritas apenas por quem tem mais poder de mercado e de captura dos estados, como tem acontecido nos últimos anos.

Opinião
Luís Vidigal
Carta das Nações Unidas
Conselho de Segurança da ONU
Revisão
Futuros em alerta…
Grupo de Futuros da APDSI
Webinar
Diário de Notícias
www.dn.pt