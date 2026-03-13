Prepare o seu domingo para vibrar com o melhor desporto

O calendário desportivo de 14 e 15 de março oferece um daqueles fins de semana em que várias modalidades se cruzam em momentos decisivos da época. Entre uma final europeia com Portugal, ciclismo de alto nível em Itália, Fórmula 1 na Ásia e jogos relevantes da liga portuguesa, há razões mais do que suficientes para reservar tempo ao desporto. O destaque maior, naturalmente, vai para o râguebi. A Seleção Portuguesa joga no domingo a final do Rugby Europe Championship frente à Geórgia. O encontro disputa-se em Madrid, no Estádio Ontime Butarque, com início às 17h45 (hora de Lisboa). Portugal chega a esta decisão depois de vencer a Espanha por 26-7 na meia-final, num jogo em que Rodrigo Marta e Domingos Cabral estiveram em evidência. A Geórgia é historicamente a potência desta competição, mas os “Lobos” têm mostrado nos últimos anos que conseguem competir com as melhores seleções europeias fora do Seis Nações. A final é mais do que um jogo: é também um teste ao crescimento do râguebi português depois do impacto positivo do Mundial de 2023.No ciclismo, o fim de semana coincide com o desfecho da Tirreno-Adriático, uma das corridas por etapas mais importantes do início da época europeia. A prova italiana termina no domingo, 15 de março, em San Benedetto del Tronto, depois de uma última etapa entre Civitanova Marche e aquela cidade da costa adriática, normalmente favorável aos sprinters. A edição de 2026 trouxe algumas novidades no percurso: mais quilómetros de subida - cerca de 15.500 metros acumulados, mais do que no ano passado -, mas sem uma grande chegada em alta montanha. Em vez disso, o percurso aposta em etapas de média montanha e finais explosivos que prometem diferenças pequenas e corridas mais abertas.No automobilismo, a atenção vira-se para a Fórmula 1, que disputa o Grande Prémio da China no circuito de Xangai. A corrida principal realiza-se no domingo, 15 de março, e é a segunda prova da temporada. Este é também o primeiro fim de semana com formato sprint em 2026: no sábado corre-se o sprint e decide-se a grelha de partida para a corrida principal. Depois da abertura do campeonato na Austrália, esta prova começa a revelar quem realmente chega preparado para lutar pelo título num campeonato marcado por novas regras técnicas e maior eletrificação dos monolugaresPor fim, no futebol, a Primeira Liga também tem encontros que merecem atenção. O Benfica desloca-se ao terreno do Arouca no sábado, 14 de março, num daqueles jogos tradicionalmente incómodos fora de casa. Já o FC Porto recebe o Moreirense domingo, 15 de março. São partidas que surgem numa fase da época em que cada ponto começa a pesar na classificação e em que a luta pelos lugares cimeiros da tabela entra na sua fase mais exigente. Este é um fim de semana que oferece várias razões para não desligar do desporto.