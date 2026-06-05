A pica da moda

Há uma palavra de que se fala pouco: facilitismo. Não em relação aos outros, mas em relação ao próprio corpo e à saúde que o alimenta. Ou deveria.Dei por mim a ouvir por todo o lado – escrevo isto sem muito espaço para exagero – o quanto os portugueses estão a usar injetáveis para emagrecer. Figuras públicas incluídas. Desilude-me, confesso. E, sobretudo, no caso de pessoas que simplesmente não precisam de recorrer a este tipo de metas fáceis. Simplesmente não se querem esforçar e mudar com práticas naturais.Hoje sabemos mais sobre alimentação, exercício físico e saúde do que em qualquer outro momento da História. Nunca tivemos tanta informação disponível sobre o que nos faz viver mais e melhor. E, ainda assim, cresce a tentação de procurar o resultado sem o percurso. Talvez seja por isso que olho com preocupação para o entusiasmo quase acrítico com que muitos portugueses “estão a dar no Mounjaro” – esta é mesmo a expressão que se ouve por entre conversas nas empresas, cafés, trocas de WhatsApps...Não falo das pessoas que realmente precisam deste tipo de soluções, por doença. Falo de quem usa estas soluções porque só se preocupa com o resultado imediato, mesmo sabendo que ainda existe algum cinzentismo sobre possíveis consequências destes métodos a médio-longo prazo.Mas há algo que não posso deixar de realçar e relacionar. O desporto ensina-nos que o verdadeiro valor não está apenas na meta alcançada. Está na transformação que acontece durante a caminhada. Quando alguém treina regularmente, não ganha apenas músculos ou resistência. Ganha disciplina. Autocontrolo. Resiliência. Aprende a lidar com a frustração e a adiar recompensas. E, perdoem-me os que o estão a fazer, nenhuma injeção consegue oferecer isto. Quando escolhemos sistematicamente o atalho, estamos também a abdicar da oportunidade de descobrir do que somos capazes. Por isso, a questão não é farmacológica. É cultural.Portanto, o que me inquieta não é a existência de medicamentos que ajudam a perder peso. O que me inquieta é a possibilidade de começarmos a acreditar que mudar para hábitos que nos fazem bem/um estilo de vida saudável é um conceito ultrapassado e desnecessário. Para quê perder tempo a treinar ou a comer melhor, quando uma “caneta” resolve?E deixo mais algumas perguntas que me inquietam: Estas pessoas vão estar eternamente a “injetar-se” ou, pelo menos, consideram fazer simultaneamente algum exercício físico? E será que já refletiram sobre as consequências de pararem com essa toma? E já perceberam que existe escassez científica para possíveis consequências desta “moda”?