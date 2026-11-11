O teste da tempestade

A tempestade que o país se prepara para enfrentar poderá assumir uma dimensão raramente vista em Portugal. Perante previsões de chuva intensa e ventos que poderão atingir valores excecionais, o Governo declarou a situação de alerta em todo o território continental, determinou o encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais e reforçou a prontidão dos meios de emergência. É uma resposta preventiva à dimensão do risco que se anuncia.
Depois de ter sido duramente criticado nas últimas semanas por aparentar algum afastamento do país real, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assumiu agora o comando e demonstrou uma atitude firme.
De um ponto de vista político, foi a atitude certa. Desde logo, no plano da boa governação. O país dificilmente perdoaria que o Governo e as autoridades do Estado fossem apanhados de surpresa por um fenómeno meteorológico cuja gravidade tinha sido antecipada. Perante o que se sabe, prevenir não é alarmismo, mas sim governar.
O Governo, com Montenegro e Luís Neves na linha da frente, fez por isso bem ao alertar os portugueses para o risco e ao mobilizar o aparelho do Estado. A resposta preventiva é particularmente relevante porque uma tempestade desta natureza não coloca apenas à prova a Proteção Civil: testa simultaneamente as forças de segurança, os serviços de saúde, as autarquias e as redes de energia e comunicações. O próprio dispositivo de prontidão anunciado pelo Governo reflete essa dimensão.
Mas foi também a atitude certa no plano político. O Governo chega a esta tempestade depois de semanas particularmente difíceis, marcadas pela crise da habitação, pela polémica em torno das “acampadas” e pela pressão sobre os serviços públicos. Na crise das manifestações, Montenegro chegou a ser acusado de deixar o ministro da Administração Interna na primeira linha do desgaste. Agora acontece o contrário: é o primeiro-ministro que assume o centro da resposta. E essa diferença importa.
Depois de semanas a responder a crises definidas por outros, Montenegro encontrou uma situação em que pode voltar a exercer aquilo que politicamente mais interessa a um primeiro-ministro: comando. Não porque uma tempestade deva ser instrumentalizada politicamente, mas porque uma das principais medidas de um Governo é precisamente a capacidade de proteger os cidadãos quando o país enfrenta circunstâncias excecionais.
Montenegro tem procurado construir a imagem de um governante que “trabalha”, que toma decisões e que não governa ao ritmo dos títulos dos jornais ou dos comentadores. Uma crise desta dimensão coloca essa narrativa perante o teste mais exigente possível, que é o da realidade.
Se o Estado funcionar, se a comunicação for clara, se os meios responderem e se o Governo agir rapidamente quando surgirem problemas, Montenegro poderá recuperar alguma da autoridade política perdida nas últimas semanas. Não por ter aproveitado uma tempestade, mas por ter cumprido uma das mais elementares funções de quem governa.
O contrário também é verdadeiro.
Antecipar o temporal é apenas a primeira parte do teste. A segunda começa quando ele chegar. Se a resposta da Proteção Civil falhar, se houver descoordenação entre autoridades ou se, depois da tempestade, o Estado demorar a chegar às famílias e às empresas afetadas, a demonstração de comando rapidamente se transformará num problema de responsabilidade política.
As crises não devem servir para fazer política. Mas a competência, ou a incompetência, com que são geridas tem inevitavelmente consequências políticas. Montenegro percebeu-o ao assumir o comando antes da tempestade. A partir de agora, porém, o que contará não será a comunicação. Serão os resultados.