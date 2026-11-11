O teste da tempestade

O Governo, com Montenegro e Luís Neves na linha da frente, fez por isso bem ao alertar os portugueses para o risco e ao mobilizar o aparelho do Estado. A resposta preventiva é particularmente relevante porque uma tempestade desta natureza não coloca apenas à prova a Proteção Civil: testa simultaneamente as forças de segurança, os serviços de saúde, as autarquias e as redes de energia e comunicações. O próprio dispositivo de prontidão anunciado pelo Governo reflete essa dimensão.

Mas foi também a atitude certa no plano político. O Governo chega a esta tempestade depois de semanas particularmente difíceis, marcadas pela crise da habitação, pela polémica em torno das “acampadas” e pela pressão sobre os serviços públicos. Na crise das manifestações, Montenegro chegou a ser acusado de deixar o ministro da Administração Interna na primeira linha do desgaste. Agora acontece o contrário: é o primeiro-ministro que assume o centro da resposta. E essa diferença importa.

Depois de semanas a responder a crises definidas por outros, Montenegro encontrou uma situação em que pode voltar a exercer aquilo que politicamente mais interessa a um primeiro-ministro: comando. Não porque uma tempestade deva ser instrumentalizada politicamente, mas porque uma das principais medidas de um Governo é precisamente a capacidade de proteger os cidadãos quando o país enfrenta circunstâncias excecionais.

Montenegro tem procurado construir a imagem de um governante que “trabalha”, que toma decisões e que não governa ao ritmo dos títulos dos jornais ou dos comentadores. Uma crise desta dimensão coloca essa narrativa perante o teste mais exigente possível, que é o da realidade.