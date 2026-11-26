Volveram 51 anos sobre o 25 de novembro de 1975. Estranhamente ainda subsistem ou são alimentadas polémicas sobre essa data.

O sentido do 25 de novembro foi simples e claro. Devolver aos portugueses os propósitos de tranquilidade, liberdade, esperança, democracia e Estado de Direito que tinham emergido com o 25 de abril de 1974. Foi portanto e no essencial, um movimento de normalização da vida nacional.

Em nome dessa normalização e beneficiando dela, o 25 de novembro foi também um momento de inicio de um novo destino para Portugal.

Foi na sua esteira que se tornou possível rever, como se impunha o 1.º Pacto MFA-Partidos e desenvolver sem coações, antes com total liberdade, o 2.º Pacto MFA-Partidos, muito mais razoável e e capaz, como se confirmou ser, de guiar o país com serenidade durante um período de transição para a democracia plena, incluindo, com destaque, a elaboração e promulgação de uma nova Constituição da República.

Com o 25 de novembro venceu-se o medo que alguns fomentavam e proporcionou-se o regresso da normalidade às vidas pública e política. Criando a desejada e necessária estabilidade no trabalho, na escola, na administração pública, nos quartéis e na rua.

Foi com o 25 de novembro que foi possível estabilizar o quadro partidário nacional, tão importante para definição do futuro de Portugal. Um quadro inclusivo, apenas balizado e regulado pelos mecanismos constitucionais e legais e pelos inerentes preceitos de liberdade, democracia representativa e primado da Lei.

Foi depois do 25 de novembro que Portugal voltou com propriedade e ambição à Europa, o seu espaço geopolítico natural, para pouco depois, em 1977, requerer a adesão à Comunidade Económica Europeia, que se haveria de concretizar em 1986.

Foi também então que se iniciaram processos de regresso pleno à condição de Estado Membro da ONU e da NATO, onde Portugal estava objetivamente ausente ou sob suspeita.

Igualmente, as relações com os Estados emergentes da descolonização portuguesa foram então promovidas e desenvolvidas.

As Forças Armadas regressaram aos quartéis e recuperaram os valores da disciplina e hierarquia, após o que lhes foi possível efetuar, como era preciso, a sua reorientação do cenário da contra-guerrilha em África para o cenário europeu e convencional.

Em traço largo é este o património do 25 de novembro. Um património que pela sua natureza foi essencial e é um bem público. Estruturante, mas simples e transparente.

Por todas estas razões o 25 de novembro tendo um rosto, que é o de António Ramalho Eanes, pertence exclusivamente e por inteiro ao povo português. A todo o povo português.

Passados 51 anos e não havendo dúvida sobre qual era à época, ou hoje, o lado certo da História, a mesma razão, reconhecendo contributos, torna serôdios todos os gestos que acentuem vencedores e vencidos, afastando o 25 de novembro do seu caráter nacional e inclusivo.