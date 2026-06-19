O rigor alemão e a alma marfinense num jogo em que a história não chega para ganhar

Há jogos de fase de grupos que cheiram desde logo a oitavos de final antecipados. Este Alemanha–Costa do Marfim é um deles. Duas seleções que entram na segunda jornada com três pontos, golos, confiança e identidades muito diferentes, mas igualmente sedutoras. De um lado, a máquina alemã, quatro vezes campeã do mundo e dona de um currículo que a coloca, ao lado do Brasil, no topo da história do futebol de seleções. Do outro, uma Costa do Marfim que chega aos Estados Unidos com a aura recente de tricampeã africana, depois de conquistar a Taça das Nações em casa, em 2023, frente à Nigéria (a última edição foi ganha já este ano por Marrocos).Há um paralelismo curioso que torna este duelo ainda mais simbólico: a Alemanha soma três títulos de campeã da Europa, a Costa do Marfim três títulos de campeã de África. É quase como se o jogo pusesse frente a frente dois “reis regionais” em busca de um trono global. A diferença é que os alemães já sabem o caminho até ao topo do mundo, os marfinenses tentam provar, nesta geração, que podem ir além do estatuto de potência continental.A estreia no Mundial de 2026 foi um cartão de visita eloquente para ambas. A Alemanha atropelou Curaçao por 7-1 em Houston, num daqueles resultados que misturam crueldade competitiva com uma declaração de intenções: esta equipa não veio apenas para limpar a imagem dos últimos anos, veio para reconquistar o medo e o respeito. Florian Wirtz, Jamal Musiala e Kai Havertz, parte de uma frente de ataque móvel e técnica, mostraram por que razão são apontados como principais figuras do novo ciclo alemão. Atrás deles, Kimmich dita o ritmo e Neuer, ainda na convocatória, simboliza a ponte entre a geração campeã de 2014 e a ambição presente.Do lado marfinense, o 1-0 à custa do Equador foi menos exuberante no marcador, mas não menos impressionante na mensagem: esta Costa do Marfim sabe sofrer, sabe correr e sabe decidir. O golo tardio de Amad Diallo coroou um jogo de alta rotação, em que a capacidade física e a transição rápida fizeram a diferença. No meio-campo, nomes como Franck Kessié, Seko Fofana, Sangaré e no ataque Nicolas Pépé compõem um núcleo que combina potência, qualidade de passe e irreverência. Não é por acaso que esta é apontada como uma das seleções africanas mais perigosas do torneio, jovem, com média de idade a rondar os 25 anos, mas já calejada em finais e ambientes de alta pressão.Há ainda uma dimensão simbólica que torna o confronto irresistível. Cada vitória africana frente a uma grande potência europeia é lida como mais um capítulo na afirmação global do continente, um prolongamento, em escala planetária, das noites de glória da CAN que a Costa do Marfim tem sabido colecionar. Do lado alemão, cada grande palco é também um teste à narrativa de renascimento: depois das quedas precoces em 2018 e 2022, este grupo sabe que não basta jogar bem, é preciso voltar a ganhar os jogos grandes.No sábado à noite (21 horas de Portugal continental), não é apenas a liderança do Grupo E que estará em causa; é uma questão de estatuto. A Alemanha joga para reafirmar o seu lugar entre os gigantes, a Costa do Marfim para provar que já não é só uma outsider talentosa, mas sim uma candidata séria a reescrever o mapa do poder no futebol mundial. E é precisamente desse choque entre história feita e história por fazer que nascem os jogos que ficam na memória.