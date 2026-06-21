A política é feita de ciclos, de divergências, de reencontros e, por vezes, de regressos que têm um significado maior do que o simples ato de voltar. O regresso de Pedro Santana Lopes ao PPD/PSD é um desses momentos.Num tempo em que a política tende a premiar a prudência excessiva, o cálculo permanente e a uniformização dos discursos, Pedro Santana Lopes sempre representou algo diferente. Ao longo de décadas de vida pública, foi um político frontal, apaixonado, genuíno nas suas convicções e, por isso mesmo, muitas vezes incompreendido.Nem sempre esteve do lado vencedor das disputas internas. Nem sempre beneficiou das circunstâncias. Muitas vezes navegou praticamente sozinho dentro do partido que ajudou a servir e a construir. Mas nunca desistiu. Nunca baixou os braços. Nunca trocou as suas convicções pela comodidade do silêncio. E isso, concorde-se ou não com as suas posições, é uma qualidade rara na vida política portuguesa.Há quem olhe para o seu percurso apenas através das polémicas ou dos momentos mais mediáticos. Eu prefiro olhar para a sua persistência, para a sua coragem política e para a sua extraordinária capacidade de continuar a lutar quando muitos já teriam desistido. Pedro Santana Lopes sempre foi um homem de combate político, movido por uma ligação profunda aos valores e à história do PSD.Essa coragem ficou particularmente evidente quando decidiu avançar para a Câmara Municipal da Figueira da Foz num contexto em que muitos consideravam a missão difícil ou até improvável. Fê-lo praticamente sozinho, assumindo riscos políticos que poucos estariam dispostos a assumir. Num tempo em que tantos aguardam pelas circunstâncias perfeitas ou pelo conforto das estruturas partidárias, Pedro Santana Lopes escolheu o caminho mais exigente: o da convicção, da autonomia e da confiança direta nos cidadãos. Foi um ato de coragem política que merece ser reconhecido, independentemente das leituras que cada um possa fazer dos seus resultados.Por isso, a sua decisão de regressar ao partido deve ser respeitada. Não apenas porque tem o direito de o fazer, mas porque representa o regresso de uma figura incontornável da social-democracia portuguesa à casa política onde construiu grande parte da sua vida pública.Ao longo dos anos, Pedro Santana Lopes manteve o respeito, a amizade e a confiança de muitos militantes, autarcas, dirigentes e cidadãos que continuam a reconhecer nele uma voz própria e uma capacidade de mobilização incomum. A independência de espírito que sempre demonstrou foi frequentemente confundida com isolamento. São coisas diferentes.Ao contrário do que alguns insistem em afirmar, Pedro Santana Lopes nunca esteve verdadeiramente sozinho. A sua capacidade de gerar lealdade, de inspirar equipas e de mobilizar apoiantes atravessou diferentes momentos da sua vida política. Muitos daqueles que acreditaram nele no passado continuam hoje a reconhecer o valor do seu percurso e a importância da sua voz no espaço político nacional.A história do PSD é feita de grandes personalidades. Entre elas, Pedro Santana Lopes ocupa um lugar que ninguém poderá apagar. E estou convicto de que, a par de Pedro Passos Coelho, continua a ser um dos maiores ativos políticos do partido fundado por Francisco Sá Carneiro. Pela experiência acumulada, pela energia que continua a demonstrar, pela capacidade de intervenção pública e pelo património político que representa.Os partidos fortalecem-se quando sabem respeitar a sua história e valorizar aqueles que ajudaram a construí-la. O regresso de Pedro Santana Lopes é, por isso, mais do que uma notícia partidária. É um sinal de reconciliação com um percurso político que nunca deixou de estar ligado ao PSD.Há regressos que encerram capítulos. Este pode muito bem abrir um novo. E, para muitos sociais-democratas, representa também a reafirmação de uma ideia simples: a de que a política continua a precisar de personalidade, de coragem e de convicções.