O que é o EuroDefense-Portugal

Tenho vindo a assinar estas crónicas com a indicação de que estou ligado ao EuroDefense-Portugal (ED-PRT). Isso tem levado muitas pessoas a perguntar o que é e o que faz essa organização.Pareceu-me que neste tempo estival poderia tentar responder a essa perguntas nesta coluna, recordando, a título de declaração de interesses, que presentemente tenho particulares responsabilidades na organização.O ED-PRT é uma organização independente e não-lucrativa da sociedade civil, instituída em 1998 pelo Instituto da Defesa Nacional e pela Associação Industrial Portuguesa, agindo hoje de forma completamente livre em relação às entidades instituidoras. Integra a Rede Europeia EuroDefense que presentemente associa 16 associações nacionais de Estados membros da União Europeia e também o Reino Unido que, sendo originariamente membro, se manteve na Rede no pós-Brexit. Esta Rede, também ela totalmente independente tem uma interação corrente com a União Europeia, nomeadamente com a Comissão Europeia e com o Parlamento Europeu.Todos os membros dos órgãos sociais do ED-PRT são voluntários e não-remunerados, provindo essencialmente das Forças Armadas, da Universidade e da Diplomacia.A atividade da organização desenvolve-se segundo duas linhas principais: a temática da Segurança e Defesa Europeia, sob uma ótica político-estratégica, e a área da Economia de Defesa, isto é, da busca de compatibilização entre os requisitos militares e as potencialidades industriais, em particular das Indústrias de Defesa.Em Portugal tem-se entendido juntar a essas duas linhas de ação uma terceira, ligada às novas tecnologias emergentes no setor da Defesa (robótica, computação quântica, automação, Inteligência Artificial, espaço, etc), todas elas ainda mal conhecidas e com o potencial para serem disruptivas em relação aos paradigmas de ação hoje existentes.O ED-PRT cuida também da dimensão dita do EuroDefense Jovem-Portugal, procurando atrair e interessar jovens pelas suas temáticas de trabalho, garantido autonomia e sinergias e não institucionalizando lógicas de suposta ascensão pessoal, típicas das juventudes partidárias.A vida da instituição norteia-se por um Plano de Atividades anual que, em anos recentes, se tem traduzido por cerca de 50 atividades por ano, basicamente repartidas por três tipos: conferências (incluindo seminários, mesas redondas e webinars), iniciativas de divulgação e ações de formação. Estas atividades materializam-se, em larga medida, mediante parcerias, designadamente com universidades.No plano das conferências têm sido tratados os temas pertinentes à Segurança e Defesa europeia e às tecnologias emergentes, considerando os cinco domínios de ação (terra, mar, ar, ciber e espaço). Frequentemente isso é conduzido em língua inglesa para permitir o acesso dos públicos provindos dos parceiros da Rede Europeia.As ações de divulgação traduzem-se por uma atividade quotidiana de informação atualizada, sendo feita através das redes sociais e do site do próprio ED-PRT e pela publicação de uma newsletter mensal, frequentemente com encartes temáticos. A isso acresce a atualização permanente do site da Rede Europeia, o que decorre de Portugal ter, entre 2025 e 2028, a responsabilidade de coordenação e de secretariado à escala europeia.Quanto à formação, o ED-PRT conduz anualmente dois Estágios Académicos, orientados para doutorandos, mestre e mestrandos e cobrindo as matérias do seu múnus. Desde 2024 que se realiza também um Programa Avançado em Economia de Defesa, visando quadros da administração pública e das empresas. Até aqui esse Programa tem-se focado primordialmente nos aspetos económicos. Mas, ainda em 2026, será materializada uma versão diferenciada desse Programa, particularmente orientada para aspetos de projeto e de produto. Ao mesmo tempo está em preparação uma terceira versão, essa centrando-se no domínio das políticas públicas. Todas estas ações de formação têm tido muita procura e merecido muito boa avaliação.Recentemente foi apresentado publicamente um Estudo Prospectivo sobre Capacidades das Forças Armadas e Economia de Defesa, tendo 2035 como horizonte, promovido e realizado pelo ED-PRT e beneficiando do esforço convergente de mais dez entidades parceiras.Está em equação a possibilidade do EuroDefense-Portugal promover e coordenar uma ação tendente a desenvolver em Portugal uma abordagem do tipo “Defesa Total”, que cuide da promoção e divulgação de normativos para um gama de situações que possam ir desde a Proteção Civil até aos estados de crise ou guerra.Uma das tarefas mais relevantes que o ED-PRT leva a cabo e que não consta de nenhum Plano de Atividades, consiste em por em contacto e promover o mútuo conhecimento e o diálogo entre a Administração (incluindo naturalmente as Forças Armadas), a Academia (incluido o Sistema Científico e Tecnológico) e o universo empresarial, privilegiando, como é natural, as Indústrias de Defesa.Em poucas palavras esta é a realidade atual do EuroDefense-Portugal.Boas férias e até setembro.