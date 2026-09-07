O que há num nome? Para Trump, tudo

Durante um esplêndido pôr do sol no Guincho, contemplei a vastidão do Oceano Atlântico e admirei a sua cor azul profunda. Foi um sonho. Fechei os olhos, respirei a brisa refrescante e quis captar o momento.

O som das palavras do Presidente dos EUA, Donald Trump, ecoou no meu ouvido, trazendo-me de volta à realidade.

‘’(…) Se pensarmos nisso, temos um golfo e temos um lago. Agora tudo o que precisamos é de um oceano”, disse ele. “Então talvez tenhamos de mudar o nome do Atlântico e/ou do Pacífico. Talvez mudemos os dois.”

Trump fez estas declarações depois de assinar a sua Ordem Executiva que renomeava o Lago Ontário como Lago América porque os canadianos eram “pessoas desagradáveis’’.

Brincar com nomes parece ser o passatempo favorito desta Administração.

Trump já mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América.

Trump quer também mudar o nome do Estreito de Ormuz: “Agora que está sob controlo dos EUA, deveríamos mudar o nome de Estreito de Ormuz para ESTREITO TRUMP???”, afirmou.

O Departamento de Defesa dos EUA foi renomeado como “Departamento da Guerra.’’

Quanto ao nome do Lago Ontário, os motores de busca populares estão a tomar posições diferentes.

O Google Maps foi o primeiro a adotar Lago América.

A Apple cedeu ao apelo direto de Trump para que a empresa alterasse o nome do Lago Ontário, mas só para os seus utilizadores nos EUA.

O governador de Illinois, JB Pritzker, usou a sátira nas redes sociais para ridicularizar a mudança do nome do Lago Ontário por Trump, declarando que a Trump Tower passa agora a chamar-se “NATALIE TOWER.”

Aqui surgiu a polémica contínua sobre a sua assistente executiva, Natalie Harp, que Trump escolheu para o acompanhar quando teve de mudar secretamente de avião em Ancara, na Turquia, após a Cimeira da NATO, no meio de ameaças de que o Air Force One poderia ser atacado pelo Irão. Entre os que ficaram no avião de diversão estavam muitos dos seus funcionários, juntamente com jornalistas que desconheciam os riscos de voar no voo que pensavam estar a partilhar com Trump.

Depois de muitos anos a estar em todo o lado com Trump, apesar da consternação de alguns dos seus funcionários, os meios de comunicação descobriram subitamente Natalie Harp. Republicaram as suas cartas, escritas com admiração e adoração por Trump, como se tivessem acabado de ver a luz do dia após o incidente do avião.

Para consumo de conteúdos mediáticos, há também a primeira-dama Melania e a antiga porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Depois de não ser vista publicamente durante um mês, Melania fez recentemente uma entrada chamativa numa conferência de imprensa, dizendo: ‘’Ouvi dizer que tinham saudades minhas, aqui estou!’’

A antiga porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, cuja demissão criou especulações de que poderia ter saído após o incidente do avião, embora não estivesse na Turquia, disse que se juntaria ao PAC MAGA Incorporation de Trump, onde tinha anteriormente sido porta-voz.

Depois surgiu uma história no New York Times de que a mulher do secretário da “Guerra’’ Pete Hegseth, Jenny, era “a conselheira mais influente do seu marido.’’ O jornal disse que os britânicos ficaram desconfortáveis com a partilha de informações sensíveis quando viram a mulher de Hegseth inicialmente presente numa das suas reuniões no Pentágono.

Assim, todas estas questões mantêm os meios de comunicação dos EUA ocupados com distrações.

Numa altura em que o país está envolvido numa guerra com o Irão, o défice orçamental está a atingir novos máximos e o aumento dos preços está a colocar as pessoas sob forte pressão, a estratégia republicana parece ser, como escreve a revista mensal The Atlantic, “desviar o foco da nação para temas politicamente mais aceitáveis” antes das eleições intercalares daqui a dois meses.