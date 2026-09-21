O que as crianças precisam antes de conhecer um padrasto ou uma madrasta

Quando um casal se divorcia, a separação acontece entre os adultos. Mas as suas ondas de impacto chegam inevitavelmente às crianças, que são chamadas a reorganizar a sua vida emocional perante mudanças muitas vezes profundas e inesperadas. Entre duas casas, horários diferentes, novas rotinas e emoções intensas, há um trabalho interno que precisa de tempo para acontecer.

Uma das tarefas mais importantes para uma criança após o divórcio é compreender e aceitar que a separação dos pais é permanente. Para os adultos, esta realidade pode parecer evidente. Para muitas crianças, sobretudo as mais novas, não é assim. É frequente que alimentem, durante meses ou mesmo anos, a fantasia da reconciliação parental. Guardam a esperança de que os pais voltem a viver juntos, imaginam estratégias para os aproximar ou interpretam pequenos sinais como provas de uma possível reaproximação.

Por isso, quando um dos progenitores apresenta uma nova companheira ou um novo companheiro, a criança pode sentir que essa esperança se desfaz definitivamente. O aparecimento de uma madrasta ou de um padrasto não representa apenas uma nova pessoa. Simboliza, muitas vezes, a confirmação de que a família, tal como a criança a conhecia, não voltará a existir.

É por esta razão que a introdução de uma nova relação amorosa na vida dos filhos não deve ser precipitada. Antes de conhecerem um novo elemento da família, as crianças precisam de sentir que a sua vida recuperou alguma previsibilidade e estabilidade. Precisam de se adaptar às mudanças trazidas pelo divórcio, encontrar novas referências e construir um sentimento de segurança no contexto familiar que agora existe.

Mesmo quando essa nova pessoa é afetuosa, respeitadora e disponível, é natural que a sua chegada desperte emoções complexas. Algumas crianças sentem tristeza, raiva ou medo. Outras experimentam conflitos de lealdade, receando que gostar do novo companheiro da mãe signifique trair o pai, ou vice-versa. Há ainda quem se sinta substituído ou menos importante.

Estas reações não são sinais de má adaptação, nem de falta de maturidade. São respostas compreensíveis perante uma mudança que toca dimensões profundamente sensíveis da identidade e dos vínculos afetivos.

Os pais podem ajudar escutando sem julgar, validando emoções e evitando impor relações ou expectativas excessivas. O afeto não se decreta. A confiança não se exige. Ambos se constroem, lentamente, através da experiência e da convivência.

Num tempo em que tudo parece ter de acontecer rapidamente, importa sublinhar uma ideia simples: as famílias recompõem-se ao ritmo dos adultos, mas os filhos ajustam-se ao ritmo das suas necessidades emocionais. E esse ritmo merece ser respeitado. Porque, depois de um divórcio, talvez não exista gesto mais importante do que dar tempo ao coração para compreender aquilo que a vida mudou.