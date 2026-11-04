O primeiro-ministro na terceira pessoa

Montenegro deveria ter saído da sua aparente torre de marfim e aproveitado esta última oportunidade para dizer aos portugueses que aquilo que aconteceu no Rossio e na Praça D. João I foram situações que não irão repetir-se. Que as considera justificadas, sim senhor, porque era necessário repor a lei naquele contexto, mas que, tendo em conta a recente decisão judicial que deu razão a uma ativista, o Executivo daria instruções à PSP para evitar ao máximo o recurso à força, na condição de os protestos continuarem a ser pacíficos.

Porém, em vez de seguir por esse caminho, que lhe permitiria salvar a face e limitar os danos à imagem do Governo junto de um eleitorado moderado que está a ser sucessivamente conquistado pelo PS de José Luís Carneiro, Luís Montenegro focou a sua intervenção nas medidas que o Governo está a implementar no domínio da habitação. Medidas essas que, por muito acertadas que sejam, demorarão anos a surtir efeito e que, para os manifestantes do Rossio, são como a água benta para os vampiros, ou, melhor dizendo, gasolina na fogueira. E, assim, temos um Governo cada vez mais fragilizado, acossado à direita por um Ventura em pleno processo de “Melonização” e, à esquerda, por um Carneiro que está nos antípodas de Pedro Nuno Santos e, pouco a pouco, conquista o eleitorado moderado que (ainda) decide eleições em Portugal.

Nesta conjuntura, o primeiro-ministro Luís Montenegro começa a ter pouco tempo para reverter o declínio do PSD nas sondagens a tempo das próximas legislativas e impedir o encolhimento estrutural do partido.

As declarações desta terça-feira não ajudaram a travar este processo, porque demonstraram uma perigosa incompreensão da realidade. Aliás, em toda esta história, o Governo revelou incapacidade de compreender o óbvio: a maioria dos manifestantes é pacífica, são pessoas normais que estudam e trabalham, e que se sentem legitimamente revoltadas com uma situação que as afeta gravemente.