Nunca tivemos tantos meios para controlar o quotidiano e tantas dependências fora do nosso controlo. Pagamos com um gesto, trabalhamos à distância, confiamos os nossos dados à nuvem. Tudo parece próximo, imediato e disponível. Até deixar de estar.

Este é o paradoxo da vida moderna: a facilidade com que vivemos esconde a complexidade de tudo o que nos permite viver assim. Atrás de um pagamento há energia, comunicações, centros de dados e redes financeiras. Atrás de uma prateleira abastecida há portos, transportes e cadeias logísticas. A normalidade assenta numa arquitetura que raramente vemos e cujo funcionamento tomamos por garantido.

Essa invisibilidade tem consequências políticas. Habituámo-nos a avaliar o progresso pela velocidade, pelo custo e pela conveniência. A segurança das dependências ficou demasiado tempo fora da equação. Concentrámos capacidades, dispensámos alternativas e confundimos disponibilidade com garantia.

Entretanto, a competição internacional entrou nessas redes. Quem controla uma tecnologia, uma matéria-prima ou uma passagem marítima pode condicionar decisões muito longe das suas fronteiras. O poder exerce-se também sobre aquilo de que precisamos para continuar a funcionar.

É aqui que a liderança tem de mudar. Governar exige compreender as dependências que sustentam a sociedade e decidir quais são aceitáveis. Exige investir em reservas, alternativas e capacidades cuja utilidade pode permanecer invisível durante anos. E ter a coragem de explicar que o preço mais baixo nem sempre corresponde ao menor custo para o país.

Portugal deve colocar esta questão no centro das suas escolhas. A posição atlântica, os portos, os arquipélagos e as ligações submarinas dão-nos relevância. Transformá-la em poder de decisão exige proteger infraestruturas, diversificar dependências e preparar instituições e empresas para responderem em conjunto.

Também os cidadãos precisam de conhecer esta realidade. Uma democracia que compreende as suas vulnerabilidades está mais preparada para exigir respostas e avaliar escolhas. A confiança cresce quando a responsabilidade é assumida antes da falha.

O verdadeiro teste ao progresso é saber quanta liberdade conservamos quando os sistemas falham ou alguém decide usá-los contra nós.

A vida moderna prometeu libertar-nos de muitos limites. Cabe à política impedir que essa liberdade fique à mercê de um interruptor que outros controlam.