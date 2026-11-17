Há humanidade nesse gesto. Num mundo em que tantas figuras públicas parecem ensaiar cada reação, o papa permitiu-se ser visto como um homem tocado pelo afeto, pela memória e pela história que partilha com aquele povo. A emoção não diminui a autoridade de Leão XIV. Aproxima-o de quem o acolheu e recorda que, por trás dos rituais e do cargo, está alguém que se deixa afetar pelos outros.

Essa dimensão tornou-se ainda mais visível, porque a viagem aconteceu poucas semanas depois de uma operação para remover um tumor maligno do pulmão. O itinerário exigiu deslocações, celebrações e encontros ao longo de 12 dias, num continente onde Leão XIV viveu parte importante da sua vida. A decisão de manter a viagem não apaga a fragilidade física; revela a determinação de regressar às comunidades que ajudaram a formar o pastor que é hoje.

Mas a proximidade também traz responsabilidades. Durante a visita ao Peru, o papa encontrou-se com seis pessoas vítimas de abusos cometidos por membros do clero e de instituições da Igreja. Pediu aos bispos verdade, justiça, reparação e um compromisso firme com a prevenção e a proteção dos mais vulneráveis.