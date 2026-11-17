Leão XIV regressa a Roma esta terça-feira, 17 de novembro, depois de uma viagem de 12 dias pelo Uruguai, Argentina e Peru. Para o papa, esta última etapa foi mais do que uma visita oficial: foi um regresso ao país onde viveu durante mais de duas décadas, primeiro como missionário e depois como bispo de Chiclayo. Foi também o reencontro com uma população que o recebeu como alguém da família.
Leão XIV não escondeu a emoção. No Peru, cantou o hino nacional com a presidente Keiko Fujimori e um coro de crianças, com lágrimas nos olhos. Em Lima, comoveu-se perante milhares de jovens. E, ao regressar a Chiclayo, a cidade onde foi bispo entre 2015 e 2023, deixou transparecer a força daquele reencontro. Não tentou disfarçar as lágrimas. nem evitar que o vissem chorar.
Há humanidade nesse gesto. Num mundo em que tantas figuras públicas parecem ensaiar cada reação, o papa permitiu-se ser visto como um homem tocado pelo afeto, pela memória e pela história que partilha com aquele povo. A emoção não diminui a autoridade de Leão XIV. Aproxima-o de quem o acolheu e recorda que, por trás dos rituais e do cargo, está alguém que se deixa afetar pelos outros.
Essa dimensão tornou-se ainda mais visível, porque a viagem aconteceu poucas semanas depois de uma operação para remover um tumor maligno do pulmão. O itinerário exigiu deslocações, celebrações e encontros ao longo de 12 dias, num continente onde Leão XIV viveu parte importante da sua vida. A decisão de manter a viagem não apaga a fragilidade física; revela a determinação de regressar às comunidades que ajudaram a formar o pastor que é hoje.
Mas a proximidade também traz responsabilidades. Durante a visita ao Peru, o papa encontrou-se com seis pessoas vítimas de abusos cometidos por membros do clero e de instituições da Igreja. Pediu aos bispos verdade, justiça, reparação e um compromisso firme com a prevenção e a proteção dos mais vulneráveis.
As lágrimas podem abrir caminho à escuta; a confiança das vítimas dependerá do que a Igreja fizer depois de as ouvir. Nenhuma demonstração de empatia substitui a investigação, a responsabilização de quem abusou ou a reparação de quem sofreu.
Um papa que chora em público não é um papa mais fraco. Pode ser um líder mais próximo, capaz de reconhecer a dor dos outros sem se refugiar no protocolo. Mas a emoção só terá valor duradouro se sobreviver ao momento e chegar às decisões da Igreja. A viagem termina com o regresso a Roma; a tarefa de escutar, reparar e proteger continua.