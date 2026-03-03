O Ouroboros financeiro da IA

A OpenAI anunciou ter angariado 110 mil milhões de dólares (mM$) na sua mais recente ronda de financiamento; a Amazon investiu 50mM$, a Nvidia 30mM$ e o SoftBank 30mM$. A OpenAI compra GPUs à Nvidia. A OpenAI investe na CoreWeave. A CoreWeave aluga GPUs da Nvidia e vende computação de volta à OpenAI. A Meta faz um acordo de 14 mM$ para garantir capacidade de cloud de GPU da CoreWeave. A Microsoft coloca 13 mM$ na OpenAI e 5 mM$ na Anthropic. A OpenAI compromete-se a investir 300mM$ [ao longo de cinco anos] para financiar a construção pela Oracle de um data center de 4,5gigawatts (GW) como parte do seu megaprojeto Stargate.A Oracle contrai 105mM$ em dívida mais 248mM$ em arrendamentos fora do balanço para construir o Stargate. 57% do seu pipeline de receitas remonta à OpenAI. A OpenAI encomenda 10mM$ à Broadcom para construir chips de IA personalizados para lidar com o crescimento exponencial projetado na procura por ferramentas e produtos de Inteligência Artificial (IA) generativa.Vejamos, com mais pormenor, um exemplo concreto envolvendo a Nvidia, a OpenAI e a AMD. Em setembro de 2025, a Nvidia e a OpenAI anunciaram uma parceria histórica para implementar 10GW de capacidade de supercomputação de IA utilizando sistemas Nvidia. Para apoiar isto, a Nvidia anunciou a intenção de investir até 100mM$ na OpenAI – essencialmente 10mM$/GW de computação entregue, com a Nvidia a financiar diretamente a expansão da OpenAI com investimentos faseados à medida que cada parte da infraestrutura entra em funcionamento.Pouco depois, a OpenAI e a AMD revelaram um acordo no qual a OpenAI se compromete a comprar 6GW de chips de IA da AMD, avaliados em aproximadamente 90mM$, concedendo a AMD à OpenAI warrants para até 160 milhões de ações da AMD (c. 10% do capital social, por US$ 0,01), a ser adquiridas em tranches à medida que a OpenAI compre mais chips de IA da AMD – até completar os 6GW.De acordo com a Reuters, “a primeira parcela será liberada após o envio inicial [1GW] dos chips MI450, previsto para o segundo semestre de 2026. Os marcos restantes incluem metas específicas de preço das ações da AMD, que chegam a US$600 por ação para a parcela final a ser desbloqueada.” Ou seja, a OpenAI está literalmente a apostar no preço futuro das ações da AMD como parte do seu pagamento.Um relatório referiu que estes limiares de aquisição atingem um ambicioso valor de 600 dólares por ação para a AMD – um reflexo do quanto o momento do preço das ações está incorporado na estrutura do acordo.A Microsoft e a Meta também estão nesta rede – a Microsoft com a sua grande participação acionista e parceria de vários anos na cloud com a OpenAI, e a Meta como grande compradora de hardware de IA – financiando efetivamente grande parte da infraestrutura subjacente de que a Nvidia, a OpenAI e a AMD dependem.Estas [e outras] companhias entrelaçaram-se num círculo de vultuosos financiamentos e investimentos [essencialmente em infraestrutura de IA], potenciando as capacidades (e as avaliações) das empresas interligadas, numa espécie de Ouroboros financeiro da AI: um circuito fechado em que o mesmo capital circula por diferentes companhias, cada uma contabilizando essa entrada como receita, ganho de investimento ou valor de parceria estratégica.Na mitologia, um Ouroboros é uma cobra [ou um dragão] que engole a própria cauda, formando um círculo virtuoso.Muitos analistas consideram que há uma lógica estratégica convincente – a IA é a nova plataforma, e faz sentido que as empresas envolvidas no seu desenvolvimento estejam a estabelecer parcerias sólidas e a investir forte para que um salto visionário e colaborativo lhes garanta um bom quinhão de um futuro mercado de enorme potencial.Em qualquer caso, estes investimentos contribuem para construir uma infraestrutura real e de ponta. Nesse sentido, o ciclo de investimentos e financiamentos interligados pode ser racional e mutuamente benéfico para todas estas empresas.Este Ouroboros financeiro da IA levanta inquietações várias. A principal das quais, desde logo, consiste em apurar quantas destas operações anunciadas vão corresponder a transações efetivas e quantas são essencialmente mecanismos financeiros visando facilitar o financiamento destas empresas e valorizar as suas ações.Estes fluxos de capital impulsionaram as avaliações das empresas do setor para patamares altíssimos, evocando o fantasma de crises pretéritas nos mercados financeiros. A relação preço/lucro (P/L) projetado do S&P 500 está elevada, em torno de 25, refletindo altas expectativas de crescimento dos lucros. Embora esse valor seja alto para os padrões históricos (a média de longo prazo ronda os 18), ainda está um pouco abaixo do pico da bolha da internet, quando as relações P/L projetadas ultrapassaram 30x.O contexto de mercado também é diferente – as atuais “Sete Magníficas” [empresas gigantes] da tecnologia representam coletivamente 33% da capitalização bolsista do S&P 500, uma concentração maior do que os 27% no auge da bolha da internet; todavia, as grandes tecnológicas atuais são muito mais lucrativas do que as empresas [startups] da era dot-com.É ainda preocupante a elevada dimensão da alavancagem financiada por dívida subjacente a esta expansão sem precedentes da infraestrutura de IA; até mesmo as empresas mais ricas estão a recorrer aos mercados de crédito e a esticar os seus balanços patrimoniais.Embora este Ouroboros financeiro das empresas americanas de IA continue a girar – impulsionado por avanços tecnológicos e uma boa dose de capital movido pela euforia – e a inflar o valor das empresas tecnológicas envolvidas, precisa continuar a devorar a própria cauda de forma crescente para sobreviver. Acordos baseados em ações que dependem de se atingir preços extremos por ação, apostas financiadas por dívidas que exigem crescimento exponencial e altos múltiplos de P/E e P/L, ecoam as características das bolhas clássicas.Ainda que seja possível que esta serpente de capital catalise um ciclo virtuoso com a revolução da IA a corresponder às expectativas, as análises de risco feitas a algumas das mais recentes operações de financiamento da OpenAI (e da Oracle) mostram que também é bem possível que venhamos a ver um Ouroboros comendo gradualmente mais e mais capital, acabando, a final, a devorar os sonhos dos responsáveis das companhias tecnológicas e dos seus investidores e financiadores.