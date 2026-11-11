O Ocidente e os desafios da sua continuidade civilizacional

Durante cerca de cinco séculos, a Europa (e, posteriormente, os Estados Unidos) ocuparam uma posição central na organização política, económica e cultural do mundo. Mas terá essa centralidade sido uma condição permanente da História?

Como observa Kishore Mahbubani, em Has the West Lost It?, a supremacia Ocidental constitui, à escala da Humanidade, uma experiência relativamente recente. Durante séculos, os grandes centros de gravidade civilizacional, como já tive ocasião de aqui mencionar em textos anteriores, situaram-se na Ásia. A actual afirmação asiática convida-nos a uma reflexão que ultrapassa a geopolítica: estará o Ocidente a enfrentar uma crise interna que importa compreender à luz da História?

Spengler, Toynbee e Quigley procuraram identificar os mecanismos de enfraquecimento das grandes civilizações: perda de coesão social, fragilização institucional, afastamento das elites e incapacidade de responder aos desafios de cada época. Sem transformar estas interpretações em leis históricas, importa reconhecer a pertinência de algumas das suas interrogações perante a realidade contemporânea.

A crise de confiança nas instituições, a polarização política, a fragmentação social, a estagnação demográfica e a dificuldade em transmitir um património cultural comum são fenómenos que merecem atenção. Entretanto, como observam Huntington e Pankaj Mishra, a modernização do Oriente não implica a sua ocidentalização. As sociedades asiáticas incorporam tecnologia e conhecimento Ocidentais sem necessariamente abandonarem as suas próprias referências civilizacionais.

A questão não é apenas saber se o Ocidente perderá influência, mas compreender como poderá preservar a sua identidade num mundo cada vez mais plural. Uma civilização define-se também pela capacidade de reconhecer e transmitir a sua herança, e há quem sinta falta desta no mundo ocidental…

É neste contexto que ganha particular significado a petição que defende a obrigatoriedade da disciplina de História até ao 12.º ano. Conhecer a História não é um exercício de nostalgia ou uma simples acumulação de datas: é adquirir instrumentos para compreender o presente e interpretar as transformações do nosso tempo para melhor se preparar o futuro.

A História não o determina, mas ajuda-nos a não caminhar para ele de olhos fechados. Talvez o Ocidente precise, antes de mais, de voltar a conhecer-se para compreender o mundo em que vive. E ontem, fazê-lo, já era tarde.







Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico