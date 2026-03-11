O mito reformista em questão

O reaparecimento de Pedro Passos Coelho e a sua defesa de entendimentos à direita para garantir estabilidade política e viabilizar reformas profundas, reativaram um antigo argumento de que Portugal precisa de reformar o Estado para crescer. A premissa parece simples, mas é precisamente nessa simplicidade que começa o equívoco.O problema não está na necessidade de reformas, está na forma como a palavra é utilizada, pois reformar tornou-se um suposto selo de legitimidade política que dispensa muitas vezes a discussão essencial sobre para quê e para quem reformar.A história recente mostra que as reformas podem seguir caminhos muito diferentes. Existe uma via que procura modernizar o Estado, tornando-o mais eficiente sem abdicar do seu papel social. Nesse caminho, a digitalização e a reorganização administrativa podem eliminar redundâncias, simplificar processos e melhorar a relação entre cidadãos, empresas e serviços públicos. Um Estado mais ágil, transparente, interoperável e tecnologicamente competente pode aumentar a produtividade do país e libertar recursos para reforçar políticas públicas.Mas existe também outra via, frequentemente menos explícita. Uma via em que a modernização serve como narrativa para justificar a retração progressiva do Estado e a transferência de funções públicas para operadores privados. Neste modelo, a eficiência surge associada à externalização de serviços, à fragmentação institucional e à crescente dependência de prestadores externos.A privatização raramente aparece como decisão política frontal. O processo é gradual e disfarçado, em que o Estado deixa de executar diretamente determinadas funções e passa a contratá-las. Em vez de empregar profissionais, recorre a empresas de outsourcing e em vez de assumir responsabilidades permanentes, passa a gerir contratos.Este deslocamento altera silenciosamente a natureza do próprio Estado. De garante direto de direitos passa a gestor de serviços prestados por terceiros. A relação entre cidadãos e poder público torna-se mediada por entidades cujo objetivo principal não é necessariamente o interesse coletivo, mas o cumprimento contratual e a sustentabilidade financeira.A evolução de setores como a Saúde e a Educação mostra como este processo pode ocorrer sem declarações formais. Quando o Serviço Nacional de Saúde perde capacidade de resposta e aumenta a dependência de seguros ou prestadores privados, ou quando a escola pública se fragiliza e se multiplicam soluções pagas para quem pode suportá-las, instala-se uma segmentação social progressiva.O discurso político raramente descreve este fenómeno como privatização. Prefere falar de complementaridade, liberdade de escolha ou gestão eficiente. No entanto, a escolha nunca é neutra e está sempre condicionada pelo rendimento.Quando os serviços públicos enfraquecem, a liberdade de escolha transforma-se numa divisão silenciosa entre quem pode pagar alternativas e quem permanece dependente de estruturas cada vez mais pressionadas.A tecnologia e a transformação digital, frequentemente invocadas como motores de modernização, podem servir qualquer um destes caminhos, pois tanto permitem reforçar a universalidade do Estado Social como podem facilitar a sua redução. Sistemas integrados de gestão hospitalar, plataformas educativas acessíveis e uma melhor utilização de dados públicos podem simultaneamente aumentar a eficiência e reduzir desigualdades, mas apenas se os ganhos de produtividade forem reinvestidos no reforço dos próprios serviços públicos.Caso contrário, a modernização torna-se apenas um mecanismo de redistribuição assimétrica, onde a eficiência beneficia sobretudo operadores privados e não a generalidade dos cidadãos.O verdadeiro debate político não deveria centrar-se na necessidade abstrata de reformas e sim na direção que elas seguem. Reformar para fortalecer a capacidade pública de garantir direitos é uma escolha, enquanto reformar para substituir progressivamente o Estado por mercados privados é outra escolha.A diferença entre ambas não está na palavra reforma, mas sim no modelo de sociedade que cada uma constrói. Num caso, o país evolui como comunidade política e no outro, limita-se a reorganizar-se como mercado.