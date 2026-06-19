O mito do "bilião" de Musk e a verdadeira fábrica de milionários

Há uma ilusão ótica que distorce o debate público sobre a riqueza moderna. Recentemente, com a entrada triunfal da SpaceX na bolsa de valores, os cabeçalhos globais anunciaram com escândalo e fascínio que Elon Musk se tornou o primeiro "trilionário" da história — ou, na nossa escala europeia, o homem do "bilião" de dólares. As reações habituais não tardaram: indignação moral, exigências de impostos confiscatórios e discursos inflamados sobre a obscenidade de acumular tanto dinheiro.O problema? Esse dinheiro simplesmente não existe.A narrativa de que Musk guarda um bilião de dólares num cofre gigante à la Tio Patinhas é um dos maiores equívocos financeiros do nosso tempo, perpetuado (propositadamente?) para enganar aqueles que não possuem um mínimo de literacia financeira. A fortuna de Musk não é liquidez; é valor percebido. São frações de propriedade em empresas que ele próprio fundou ou resgatou, como a Tesla e a SpaceX. Se Musk decidisse, amanhã de manhã, vender as suas ações para "ficar com o dinheiro", o mercado entraria em pânico, o preço dos títulos colapsaria e aquela riqueza virtual evaporar-se-ia antes mesmo de chegar à sua conta bancária.No entanto, há um número real, tangível e transformador que os seus críticos escolhem sistematicamente ignorar. Musk não guarda um bilião para si, mas a sua estrutura de compensação acionista já criou, diretamente, dezenas de milhares de milionários.O exemplo mais recente é avassalador. O IPO da SpaceX não fez apenas de Musk um homem mais rico no papel; transformou, num único dia, mais de 4400 trabalhadores da empresa em milionários reais. Não são apenas diretores e executivos de fato e gravata; muitos são engenheiros de computação; mas há também técnicos de soldadura, operários de linha de montagem e pessoal de apoio que, ao longo de anos, aceitaram receber parte do seu salário em ações (stock options). E sim, o dinheiro destas pessoas é, em parte, tão virtual quanto o de Musk, mas estes, por terem apenas uma pequena parcela da companhia, podem vender a sua participação e ficar MESMO com o dinheiro. Ou não. É com eles. (E é esta escolha — o poder de fazer escolhas — que a maioria dos que criticam o sistema, que se baseia nesta liberdade, não suporta!)Na Tesla, o fenómeno repetiu-se ao longo da última década, criando uma vasta classe média-alta de colaboradores enriquecidos pelo sucesso partilhado.Isto introduz uma ironia económica deliciosa. Os políticos, burocratas e comentadores profissionais que passam os dias a criticar Musk e a exigir a redistribuição da sua riqueza nunca criaram um único milionário na vida. Pelo contrário: as políticas de taxação sufocante e o assistencialismo estatal tendem a manter as populações dependentes do subsídio, em vez de lhes dar uma quota-parte na criação de valor real.Contas bem feitas, quem redistribuiu melhor a riqueza: o Estado, através de impostos que se diluem na burocracia governamental, ou Musk (e os outros “musks” do mundo ocidental livre), que desenhou empresas onde um operário metalúrgico pode acabar a sua carreira com uma carteira de ativos de sete dígitos?O capitalismo acionista de Musk provou ser o sistema de distribuição de riqueza mais eficaz e meritocrático do século XXI. Ao partilhar o risco do capital com quem de facto aperta os parafusos dos foguetões e programa as baterias dos automóveis elétricos, ele democratizou o sucesso de uma forma que os seus críticos sociais apenas conseguem idealizar em manifestos teóricos.Musk não tem um bilião de dólares na gaveta. Ele vale esse valor porque o mercado assim o valoriza. E ao transformar milhares de cidadãos comuns em milionários independentes, ele já fez mais pela verdadeira igualdade de oportunidades e pela mobilidade social do que toda a bancada dos seus críticos junta.