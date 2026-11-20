Ao longo das últimas décadas, projetos como The Sea in History, editado por Christian Buchet, ou A Cultural History of the Sea, coordenado por Margaret Cohen, contribuíram para ampliar o olhar analítico sobre as múltiplas dimensões dos estudos desenvolvidos sobre e em torno do Mar Oceano. Estes trabalhos desenvolveram, como o uso desta expressão indicia, tanto a dimensão simbólica como um quadro temporal alargado, uma geografia abrangente e uma perspetiva global e interdisciplinar.

Como Jean-Claude Guillebaud assinalou, o encontro de culturas coloca em movimento uma alquimia complexa, sendo que todas as culturas humanas se envolvem naquilo que podemos considerar um processo de influências que se cruzam, de contaminações mútuas, que obedecem como que a um jogo simétrico de ação e retroação : “O mar não é um conceito único, mas tem frequentemente uma espécie de geografia cultural associada à sua construção. A territorialidade constitui uma das formas de expressão disso: centra-se no Estado-o mar como «nativo»; e, para além do horizonte, o mar como «estrangeiro».” [1]

Dando continuidade ao ciclo iniciado em 2025, no qual se problematizou o modo como o mar foi e continua a ser um meio propiciador e instrumental do encontro entre povos, da troca de conhecimentos e dos intercâmbios culturais, a Academia de Marinha prossegue, em 2026, esta reflexão, promovendo a realização de um Encontro Internacional. Partindo e ampliando a metáfora vespuciana de Mundus Novus este XIX Simpósio Internacional de História Marítima, organizado pela Academia de Marinha e com o apoio de várias Universidades e Centros de Estudo é subordinado ao tema O Mar como espaço de encontros: Velhos e Novos Mundos.

Este Encontro Internacional terá lugar nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro, em Lisboa, no Auditório Almirante Rogério de Oliveira, na Academia de Marinha. Reunindo cerca de 60 investigadores de várias nacionalidades, ao longo destes três dias serão debatidos temas que abrangem desde o conceito de oceano e a arte de navegar até aos contributos das viagens de e para a Europa, com destino aos continentes africano, americano e asiático. Serão igualmente abordadas as interações culturais e tecnológicas, bem como os impactos económicos, sociais e político-militares dessas múltiplas presenças e permanências.

Neste horizonte em que os encontros entre os Velhos e os Novos Mundos são o princípio e fim ampliam-se não só geografias como espaços temporais, desenvolvendo-se uma leitura analítica mais abrangente sem deixar de atender aquelas que foram vertentes mais tradicionais, como as visadas por uma História Marítima, que como John B. Hattendorf ainda recentemente declarou, desenvolveu-se fundamentalmente em torno de três tópicos gerais: a história da exploração marítima, a guerra naval e os assuntos económicos (construção naval, comércio ultramarino e pesca comercial), sendo que as questões sociais e culturais pouco interesse suscitavam. Contudo, importa destacar cada vez estas últimas dimensões têm sido aprofundadas, num exercício analítico interdisciplinar.

O programa multifacetado e eclético reflete bem a forma como a historiografia dos mares e dos oceanos tem vindo a afirmar uma nova abordagem, na qual os espaços marítimos deixam de ser entendidos como meras «fronteiras» ou «vias de passagem» para se afirmarem como sujeitos históricos e unidades de análise centrais na interpretação e na escrita do devir histórico. Por certo, e tomando as palavras do poeta, se o mundo é composto de mudança, também todos nós devemos prosseguir, buscando sempre novas qualidades…tendo o(s) mar(es) como espaço de encontro, diálogo e descoberta.

Para mais informações sobre este encontro internacional aceda a : https://academia.marinha.pt/pt ou XIX Simpósio Internacional de História Marítima

[1] John Mack,2011- The Sea - A Cultural History. London: Reaktion books, p.89