Passamos a vida preocupados com a nossa privacidade digital. Rejeitamos cookies nos sites, desconfiamos quando o telemóvel nos mostra um anúncio daquilo que acabámos de dizer em voz alta e há até quem cole fita-cola na câmara do portátil. No entanto, fechamos a porta do carro e baixamos imediatamente a guarda. Afinal, aquele espaço entre quatro portas sempre foi o nosso último santuário privado: o sítio onde cantamos desafinados, discutimos ao telefone sem ninguém ouvir ou vamos a um sítio que não queremos contar a ninguém.

Lamento estragar a ilusão, mas esse santuário morreu. O automóvel moderno é, oficialmente, o maior "chibo" que alguma vez comprámos.

O problema é que, enquanto nos distraíamos com a autonomia das baterias e o tamanho dos ecrãs, os carros ligados à internet transformaram-se em autênticas máquinas de recolha de dados sem qualquer pudor - funcionando, em muitos aspetos, à semelhança da caixa negra dos aviões, mas com uma diferença crítica: ninguém espera por um acidente para a abrir. Um veículo recente não regista apenas a velocidade a que circula. Sabe exatamente para onde vai, a que horas sai de casa, com que força trava, que música ouve, quantas pessoas se sentam no banco do passageiro (através dos sensores de peso) e, em muitos modelos com câmaras de fadiga, até para onde se está a olhar.

O pior? Nos termos e condições gigantescos que ninguém lê quando ligamos o carro pela primeira vez, muitas marcas reservam-se o direito de vender estes dados a terceiros - incluindo seguradoras.

Já há casos fora de Portugal, como reportado num artigo de investigação do New York Times, de condutores que viram o prémio do seguro a disparar sem nunca terem tido um acidente, simplesmente porque o carro "contou" à seguradora que eles aceleram depressa demais nas entradas das autoestradas. Por cá, mesmo com a lei europeia a travar essa venda direta através das letrinhas pequenas, o risco mora na opacidade da recolha e nos chamados dark patterns: menus desenhados para nos cansar e nos levar a clicar em "aceitar tudo", partilhando a nossa vida com a marca e os seus parceiros sem percebermos bem o quê - nem com quem.

O primeiro passo para travar este abuso é trazer para as estradas as mesmas regras básicas de transparência que já existem nos nossos telemóveis.

Todos sabemos que os smartphones também têm aquela definição que regista os locais onde estamos mais frequentemente, em que dias e a que horas - mas, pelo menos, dão-nos a opção clara e acessível de a desligar. Nos carros, essa escolha raramente existe. E não se trata de andarmos escondidos; trata-se sim de fazer cumprir uma das mais velhinhas regulamentações da nossa era digital: o RGPD.

Não precisamos de leis novas para nos iludir, precisamos de fiscalização real, de aplicação firme de regras que já existem no papel e de travões claros que impeçam as marcas de pressionarem o condutor a aceitar a recolha de dados só para poder usar o carro em pleno. Obrigatório devia ser um verdadeiro "Modo Incógnito" - um botão físico ou digital simples que corte a transmissão de dados para a nuvem sem desligar as funções básicas de segurança ou GPS. No mundo digital, se um site nos chateia com a recolha de dados, fechamos o separador e seguimos vida. Num carro, a alternativa não está à distância de um clique - ninguém troca de viatura a meio da manhã apenas para fugir a um menu invásivo. O automóvel tem de voltar a estar ao serviço do condutor, e não de um servidor qualquer.

E se, em vez de tentarmos apenas travar a recolha, virássemos o jogo ao contrário? Se os nossos dados valem ouro, então que o carro comece a pagar a sua própria manutenção. A Europa até já abriu a porta a este caminho com o novo Regulamento dos Dados (EU Data Act), que devolve aos condutores o direito de aceder e decidir o que fazer com a informação gerada pelos seus carros conectados. O passo lógico seguinte seria transformar esse direito numa espécie de "carteira de dados" gerida pelo proprietário. Querem saber por onde ando, onde estão os buracos na estrada ou qual é o meu estilo de condução para treinar modelos de inteligência e melhorar mapas? Excelente. Eu autorizo, mas quero a minha quota-parte. O valor gerado por esses dados seria automaticamente convertido em descontos diretos nas portagens, no carregamento elétrico, nas revisões da oficina ou na prestação mensal do carro. Se a indústria quer transformar o meu automóvel num espião, o mínimo que pode fazer é pagar-me pelo serviço.

No fundo, o automóvel sempre representou uma coisa simples: a liberdade de pegar na chave, ir para a estrada e 'desaparecer do mapa' por umas horas. A tecnologia pode e deve ajudar-nos a chegar ao destino em segurança, mas nunca, jamais, à custa de transformar o banco do condutor numa sala de interrogatório. Porque, no dia em que tivermos de conduzir com medo do que o nosso próprio carro vai contar sobre nós, deixámos de ter um meio de transporte - passámos apenas a andar dentro de uma pulseira eletrónica com quatro rodas.