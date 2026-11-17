A AIMA diz que tem uma linha de atendimento, mas o telefone toca sem parar, dias a fio, e ninguém responde. Quando digo para se ligar para lá, as pessoas riem-se do meu conselho. Ora, não se percebe como é que um serviço que decide se uma pessoa pode residir em Portugal não permite esclarecer dúvidas por telefone. Até uma encomenda sabemos por onde anda. Mas quando queremos saber se podemos viver aqui, caímos num buraco negro. Falta gente, suponho, para termos um serviço de atendimento operacional?

Em Alcoentre, gastaram-se perto de 700 mil euros do PRR em equipamento para formar reclusos, e as máquinas ficaram paradas por falta de guardas. Faltam médicos de família, professores, juízes, telefonistas, técnicos, escrivães. Faltam até psicólogos, aquela profissão que me incentivaram tanto a não seguir porque ia dar em desemprego.

Durante anos ouvimos dizer que o Estado estava gordo, e que tinha de cortar no pessoal. Em 2006, o Governo de José Sócrates pôs em prática a regra de uma admissão por cada duas saídas e, em 2011, com a troika, apertou-se o cerco. O emprego público voltou a crescer, mas também o envelhecimento dos trabalhadores, que se reformam à razão das centenas por ano, e agora a função pública deixou de ser assim tão atrativa.

Diz-se que as entradas voltaram a superar as saídas, e o emprego público já ultrapassou os números de 2011, mas os estragos de anos a cortar no pessoal não desaparecem assim. Os concursos são deixados desertos. Ninguém quer fazer aquilo; não compensa... No fim de 2025 havia menos trabalhadores abaixo dos 45 anos do que em 2011, e quem se reforma leva consigo o Saber, se não já houver alguém a quem o ensinar. E, entretanto, pensar em reformas e fazer recomendações ao Estado parece utópico, falta o mais básico: pessoas.

Ora, é nos serviços mais desfalcados e afundados que as regras não-escritas parecem como heras, vindas não se sabe de onde. Não há gente para decidir, por isso brotam criações que servem para facilitar a vida de quem ali trabalha. Lembra-me a frase de Hannah Arendt, que chamou à burocracia o “governo de Ninguém”, the rule by nobody. Desconfio que parte destas regras do “Sistema” nasceram como expedientes de sobrevivência dos poucos funcionários que ainda por ali andam, afogados e estafados, com mais processos a entrar do que tempo para os decidir. Criam-se regrazinhas, vindas de hábitos, que permitem tirar no imediato, de cima da mesa, mais um problema.

O governo de Ninguém, no nosso caso, ficou quase de ninguém mesmo. Podemos ter as melhores ideias do mundo e anunciar as reformas todas, mas digam-me como as vamos fazer com este Estado anorético. Em Alcoentre também havia um plano, e até se compraram as máquinas, mas faltaram as pessoas. E essas, continuo a acreditar, são insubstituíveis.