O futuro do DN passa pela sua missão histórica

Estamos conscientes dos desafios que esta realidade implica. Numa primeira fase, a prioridade foi estabilizar o jornal depois de anos muito complicados, que levaram à perda de talento e ao desgaste da marca. Com esse trabalho feito, e com o apoio de toda a equipa, definimos uma nova estratégia editorial, acompanhada por uma renovação do compromisso com a isenção, a independência e a qualidade.

Queremos ser o jornal em que os portugueses mais confiam e continuar a desempenhar um papel de referência na imprensa de língua portuguesa. E isso só se consegue com jornalismo sério e equilibrado, que trate dos temas que realmente importam para o futuro, que fuja à espuma dos dias, aos exageros e às narrativas enviesadas. No fundo, é cumprir o manifesto que foi publicado na primeira página do Diário de Notícias de 29 de dezembro de 1864. O futuro do DN passa por cumprir a sua missão histórica.

Não vamos, por isso, copiar as redes sociais, nem correr atrás dos influenciadores que alimentam a polarização e, muitas vezes, a desinformação. A relevância que os jornais perderam não se recupera assim. Recupera-se elevando o debate e falando para um público culto e exigente, que procura jornalismo de qualidade. Um jornal que sirva este público, sabendo tirar proveito das novas tecnologias, terá sempre futuro.