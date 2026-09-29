O custo invisível da computação: o consumo energético e a pegada de carbono da IA

Em qualquer caso, a inferência baseada em texto em grande escala consome uma fatia muito pequena da procura projetada de eletricidade; a maior parte da capacidade planeada terá de ser destinada a outras cargas de trabalho, como treino de modelos em grande escala, geração de vídeo e imagem, agentes autónomos a correr pipelines em múltiplos passos ou implementações empresariais ainda não refletidas nos números de uso público. No entanto, nenhuma das empresas que divulgaram métricas por consulta ofereceu uma divisão comparável de como a sua capacidade prevista será distribuída nestas categorias, nem como se espera que o consumo por consulta evolua à medida que casos de uso agênticos e intensivos em raciocínio se tornem a norma. Na prática, a inferência de IA está a difundir-se rapidamente por todo o espectro dos serviços digitais, desde motores de busca e recomendação ao apoio ao cliente, administração pública e fluxos de trabalho autónomos de agentes em múltiplas etapas. Compreender a composição da futura procura de eletricidade por IA, não só o custo de um único prompt hoje, mas também a combinação completa de cargas de trabalho cada vez mais complexas e incorporadas que impulsionam a construção da infraestrutura de amanhã, daria aos planeadores energéticos e decisores políticos uma base muito mais forte para antecipar o que está para vir.

O mais extraordinário é haver financiamento e investimento de biliões para criar uma capacidade instalada com tantas incógnitas por revelar ou explorar.

9. Enquadramento legal e regulatório da UE

Ao contrário dos EUA, onde o poder político federal decidiu não regular a IA – em termos práticos optando por não impor qualquer limite ou salvaguarda às empresas tecnológicas, incluindo as de IA – a política da UE para mitigar o impacto ambiental da IA, incluindo o consumo energético e a sua pegada de carbono, assenta numa combinação de regulamentação direta de IA, normas para a infraestrutura digital (data centers) e obrigações de reporte corporativo.

Embora o combate à pegada ecológica da IA esteja dividido por múltiplos diplomas, os pilares fundamentais abordam o consumo energético e as emissões de carbono da seguinte forma:

9.1. Consumo energético e Regulamento da IA (EU AI Act)

O Regulamento Europeu da Inteligência Artificial (Regulamento UE 2024/1689) introduziu, pela primeira vez a nível global, exigências ambientais para criadores e fornecedores de IA:

Modelos de IA de Finalidade Geral (GPAI): Os criadores de modelos fundacionais (como os LLMs) são obrigados a documentar o consumo energético estimado ou real durante a fase de treino e de inferência (utilização). Esta documentação deve ser disponibilizada ao Gabinete Europeu de IA (AI Office).

Estandardização e rotulagem: A Comissão Europeia está a desenvolver métricas padronizadas para medir a eficiência energética dos algoritmos, preparando o caminho para uma futura etiqueta de eficiência energética / emissões para IA (semelhante às etiquetas dos eletrodomésticos).

Normas de ecodesign: Espera-se que a Comissão Europeia estabeleça padrões para o ecodesign de software de IA, incentivando arquiteturas e algoritmos computacionalmente mais eficientes.

9.2. Infraestrutura digital e data centers (Diretiva de Eficiência Energética - EED)

Como grande parte do consumo energético da IA ocorre nas infraestruturas físicas, a UE atualizou a Diretiva de Eficiência Energética (EED - Diretiva UE 2023/1791), impondo regras estritas aos operadores de data centers:

Registo europeu obrigatório: Data centers com exigência de potência de TI igual ou superior a 500 kW têm de comunicar publicamente os seus indicadores chave de desempenho ambientais.

Métricas de energia: O reporte exige a apresentação de um indicador crucial – o PUE (Power Usage Effectiveness): Rácio da energia total consumida pelo data center em relação à energia entregue aos equipamentos de TI.

Reutilização de calor: É incentivada e, em certos casos, obrigatória a recuperação do calor residual gerado pelos servidores para alimentar redes de aquecimento urbano ou processos industriais.

9.3. Pegada de carbono e reporte corporativo (CSRD)

No que diz respeito à pegada de carbono global da IA (abrangendo o ciclo de vida dos centros de dados, o consumo da rede e o fabrico de hardware):

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): As empresas tecnológicas e as grandes organizações que desenvolvem ou utilizam IA em grande escala têm de reportar as suas emissões de GEE de acordo com os padrões ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Isto abrange:

Escopo 1 e 2: Emissões diretas e consumo de eletricidade associado às operações de IA.

Escopo 3: Emissões indiretas ao longo da cadeia de valor (incluindo serviços de computação em nuvem contratados a terceiros).

Taxonomia da UE: Classifica os data centers e as soluções digitais que cumprem critérios rigorosos de eficiência e energia renovável como “atividades sustentáveis”, direcionando o financiamento verde para estas infraestruturas.

10. O devir próximo do impacto ambiental da IA

A IA não tem de ser inimiga do ambiente. Com as inovações e os incentivos certos, pode evoluir para uma tecnologia mais verde do que é hoje, desde logo no que respeita ao consumo de eletricidade e à pegada de carbono.

Existem indicadores de que se pode esperar alguns desenvolvimentos promissores no devir próximo:

Melhor hardware: Os chips concebidos especificamente para IA estão a tornar-se mais eficientes em termos energéticos a cada ano.

Data centers mais ecológicos: A transição para as energias renováveis ​​está a acelerar, e as inovações na refrigeração e no armazenamento de energia estão a tornar os data centers mais sustentáveis.

Algoritmos mais inteligentes: Os investigadores estão a explorar formas de conceber modelos generativos de IA mais eficientes, incluindo modelos de linguagem simplificados que utilizam menos dados de treino para reduzir o consumo de energia sem perder desempenho.

Computação quântica: A computação quântica ainda está em desenvolvimento, mas promete um potencial salto em eficiência para certos tipos de problemas, em comparação com a nossa computação binária tradicional.

11. Conclusão

Avançar os limites da IA ​​quase sempre exige mais poder computacional. O treino da próxima geração de modelos exige conjuntos de dados maiores, arquiteturas mais complexas e ciclos de treino mais longos.

Numa perspetiva puramente tecnológica, quanto maior e mais poderoso for o modelo, mais impressionantes serão os resultados. Porém, numa perspetiva ambiental, “quanto maior, melhor” rapidamente se transforma em “quanto maior, mais custoso” em termos de consumo energético e de pegada de carbono da IA.

Se reduzirmos os recursos computacionais para poupar energia, corremos o risco de abrandar a inovação, numa altura em que as grandes empresas tecnológicas aceleram para tentar chegar à AGI (IA Geral). Todavia, se continuarmos a expandir a IA sem ter em conta o seu consumo energético e a sua pegada de carbono, corremos o risco de comprometer o próprio futuro que estas inovações deveriam proteger.

O equilíbrio [delicado] entre estes interesses fundamentais é uma das mais importantes questões do nosso tempo, urgindo delinear políticas públicas a adotar – como a EU já fez parcialmente – sendo importante o contributo de investigadores, empresas e decisores políticos.