O céu que nos une

Temos, também, tido mais dificuldade em sentir empatia, angústia e comoção, porque as tragédias (sejam guerras, eventos climáticos ou acidentes) se têm sucedido com tanta rapidez que estamos a sofrer daquilo a que os especialistas chamam “entorpecimento psicológico”.

Quem deu nome a esta sensação foi o psiquiatra americano Robert Jay Lifton, que fez uma investigação com os sobreviventes da bomba atómica largada pelos EUA sobre a cidade japonesa de Hiroshima em 1945, e que relatou que estes acabaram por ficar emocionalmente bloqueados como forma de resistência às inúmeras mortes a que foram obrigados a assistir. Muitos outros psicólogos e psiquiatras a utilizaram desde então, para explicar esta sensação de indiferença que parece instalar-se quando somos confrontados com demasiado sofrimento – é um mecanismo de defesa emocional, que, de forma muito simplista, nos ajuda a não sucumbir de dor.

Aliás, esta espécie de adormecimento é visível na nossa reação a catástrofes recentes: sentimo-nos, genericamente, mais impactados pelo sismo na Venezuela do que pelo sismo que abalou a Colômbia, para usar um exemplo muito próximo. Já quase não falamos das guerras no Irão e na Ucrânia em conversas informais – apesar de elas continuarem a ser reportadas – e sentimos, até, uma espécie de cansaço que envolve tudo o que são acontecimentos mais dramáticos e infelizes.

Não deixa, por isso, de ser relevante aquilo que aconteceu ontem. Mais de um século depois do último eclipse total visível em Portugal, cerca de 980 milhões de pessoas – qualquer coisa como 12% da população mundial, estava em áreas com alguma visibilidade deste fenómeno. De olhos postos no céu, que é precisamente o mesmo para todos os que habitam atualmente o planeta. Apesar de “apenas” 15 milhões se encontrarem na região onde foi possível acompanhar o eclipse solar total, a verdade é que o assunto encheu páginas de jornais, de internet, de redes sociais, conversas formais e informais e, obviamente, tempos de antena em rádios e televisões.