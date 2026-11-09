O “Cristão Ronaldo”, nos Olímpicos da Juventude-Dakar 2026

Enquanto figura inspiradora, naturalmente!

Acontece que a recente decisão do craque, teve efeitos na comitiva portuguesa, sobretudo na equipa nacional de Futsal, que disputou a primeira partida, ao sétimo dia dos Jogos Olímpicos da Juventude-Dakar 2026. O simbolismo desse momento, catapultou a equipa para uma campanha, que já os colocou nas meias-finais.

Alexandre Gaspar, capitão de equipa, vê em Ronaldo “um ídolo pessoal, e para todos nós, é um símbolo da nação, deu reconhecimento ao futebol de Portugal no mundo. Deu a conhecer Portugal ao mundo”, disse ao Dakar Arena, após o 2-0 de sábado ao Paraguai, que nos colocou nas meias-finais do torneio.

Quanto ao factor inspirador da figura do jogador, excerto do capítulo “Primeiro Adquirido – Forever Young”, há o seguinte a dizer:

“Cristão Ronaldo, português doutro planeta, atingiu os seguintes patamares, na eternização do “herói das Tordesilhas às Molucas”:

Primeiro português a ser retratado na colecção britânica de livros ilustrados para crianças, Meninos Pequenos, Grandes Sonhos. Trata-se de uma ideia de Maria Isabel Sánchez Vergara, que pretende demonstrar à pequenada, que as grandes figuras, os grandes atletas, também já foram crianças. Com desenhos de João Fazenda, Little People, Big Dreams, e um português-inspiração;

Lego lança colecção com capitão das quinas. Numa colecção alusiva ao Mundial 2026, a marca dinamarquesa escolheu fazer duas homenagens ao jogador português;

Este lúdico, “criança-friendly”, garante-lhe o Olimpo dos homens-bons, e de novo, o “singular”, num século em que os ícones caiem escândalo após escândalo.”

O Cristão Ronaldo - Não é Futebol, é Política tem nova data para o lançamento, a 9 de Dezembro, e em local ainda a confirmar. O comunicado de “Cristão”, do passado 5 de Novembro, confirma a oportunidade desta publicação, que pretende, sobretudo, abordar o ângulo político e geopolítico, da península e do reino, habitado pelo filho da Dona Dolores, que é também amigo do Dono Daquilo Tudo!

Das contradições, ao match perfeito e ao final feliz, resume a análise desenvolvida, neste livro, que também pretende apresentar o “aquário saudita”, que se tornou o local de trabalho do Melhor do Mundo, e de cada vez mais portugueses, baptizados, ou não!

Muito em breve, um outro lado, além dos relvados, em O Cristão Ronaldo – Não é Futebol, é Política!

Escreve de acordo com a antiga ortografia