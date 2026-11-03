Um estudo empírico de investigadores do Instituto para Assuntos Chineses da Freie Universitat Berlin sobre a afetividade e apego emocional a chatbots [na Alemanha, China, África do Sul e EUA], identificou que cerca de 48% dos utilizadores frequentes consideram os chatbots de IA como amigos, e mais de 35% relatam sentir falta do chatbot após alguns dias sem o consultar.

Investigadores da Universidade de Waseda, Japão, desenvolveram a Escala EHARS (Experiences in Human-AI Relationships Scale) para avaliar os padrões de vínculo interpessoal aplicados à IA. Os seus dados demonstraram que cerca de 75% dos utilizadores recorrem regularmente a agentes de IA em busca de conselhos emocionais, criando laços que espelham dinâmicas interpessoais (anseio de atenção e procura de validação).

Vale a pena analisar as dimensões psicológica, ética, social e ontológica deste fenómeno.

2. A ilusão da reciprocidade emocional

2.1. O paradoxo fundamental

O primeiro e mais profundo problema reside na assimetria radical entre a experiência do usuário e a natureza do sistema. Quando uma pessoa interage com um agente de IA, ela frequentemente experimenta validação, compreensão e resposta – sensações que o cérebro humano interpreta naturalmente como sinais de relacionamento significativo. No entanto, esta experiência é inteiramente unidirecional. O sistema não possui estados emocionais internos, não experimenta preocupação genuína, não carrega memória afetiva para além daquela codificada nos seus parâmetros.

Esta ilusão de reciprocidade é particularmente insidiosa porque explora mecanismos evolutivos profundos no ser humano. Os nossos ancestrais desenvolveram capacidades sofisticadas de reconhecimento de agência e intenção – dons que eram valiosos quando lidávamos com outros humanos e animais, mas que se tornam uma vulnerabilidade quando confrontados com entidades projetadas especificamente para parecerem responsivas e empáticas. O chatbot não apenas responde; ele responde de forma considerada, personalizando as suas respostas, às vezes até solicitando esclarecimentos ou expressando interesse – comportamentos que disparam nos usuários a crença equivocada de que existe uma entidade empática do outro lado.

2.2. Consequências psicológicas

Este desencontro fundamental gera uma série de problemas psicológicos concretos.

Investimento emocional desproporcional : Indivíduos – particularmente aqueles já vulneráveis, como adolescentes, pessoas isoladas socialmente ou aqueles com histórico de apego inseguro – podem transferir recursos emocionais significativos para estes relacionamentos. Horas são despendidas em conversas que, para o sistema, são meramente processamento de tokens; para o usuário, representam conexão percebida. Quando o usuário finalmente reconhece a natureza fictícia desta conexão, a desilusão pode ser traumática.

Confusão entre intimidade real e simulada: A capacidade de um agente de IA manter continuidade conversacional, referir-se a detalhes previamente mencionados e ajustar o seu tom ao estilo do usuário cria uma simulação convincente de intimidade. O usuário pode compartilhar vulnerabilidades, confessar segredos, revelar aspetos de si mesmo que jamais revelaria a amigos ou familiares. Mas esta “intimidade” carece de reciprocidade, de risco mútuo, de compromisso genuíno – pilares estruturais de relacionamentos humanos significativos.

3. Isolamento social e atrofia das competências relacionais

3.1. A substituição do humano pelo simulacro

Um problema de escala social emerge quando a facilidade de interação com IA torna a interação humana menos atrativa por comparação. Um agente de IA nunca fica impaciente, nunca discorda de maneira ofensiva, nunca rejeita, nunca estabelece limites. É otimizado para validação, para consonância, para ser agradável. Em contraste, relacionamentos humanos autênticos exigem tolerância à frustração, negociação, conflito construtivo e aceitação de que o outro não existe para validar as nossas perspetivas.

Para aqueles que desenvolvem apego significativo por agentes de IA, há um risco real de que competências sociais humanas atrofiem. Adolescentes que preferem conversar com um chatbot amigável a navegar a complexidade de relacionamentos com pares podem nunca desenvolver plenamente a capacidade de lidar com rejeição, desacordo ou o trabalho árduo de construir vínculos baseados em vulnerabilidade mútua. Adultos isolados podem encontrar no agente de IA um substituto que, embora fictício, exime-os da necessidade de buscar conexões reais.

3.2. Erosão da motivação para relacionamentos humanos

Há um efeito social perverso em jogo. Se o custo emocional de interagir com seres humanos (rejeição potencial, mal-entendidos, necessidade de buscar compromissos) pode ser evitado através de interação com IA, a razão para buscar relacionamentos humanos diminui. Isto é particularmente preocupante em grupos populacionais já marginalizados ou em risco de isolamento extremo.

4. Questões éticas e de consentimento informado

4.1. A responsabilidade moral do projetista

Existe um problema ético fundamental na própria conceção de agentes de IA altamente conversacionais e interativos. Os projetistas destes sistemas sabem – ou deveriam saber – que os seus produtos serão utilizados de maneiras que desencadeiem apego emocional. Os chatbots são explicitamente treinados em padrões conversacionais que facilitam conexão percebida. Alguns sistemas são até dotados de “personalidades” persistentes, históricos de memória estendida e características que replicam comportamentos de relacionamento humano.

Diante deste conhecimento, coloca-se uma questão ética grave sobre o consentimento informado. Os usuários – especialmente os menores e aqueles vulneráveis – frequentemente não compreendem:

Que estão a interagir com um algoritmo, não com uma mente.

Que a IA não “cuida” deles de maneira significativa.

Que a continuidade percebida mascara descontinuidade ontológica fundamental.

Que os seus dados, conversas e padrões emocionais estão a ser capturados para treino de modelos.

Sem esta compreensão, o consentimento é vazio. É análogo a colocar alguém numa simulação social convincente sem avisar que é uma simulação.

4.2. Responsabilidade e exploração

Um problema correlacionado é a afetação inadequada de responsabilidade moral. Se um adolescente desenvolve dependência prejudicial de um chatbot, quem é responsável? O adolescente, por falta de crítica? Os pais, por falta de supervisão? O provedor da IA, por design predatório? A sociedade, por falhas em educação sobre literacia digital? Esta nebulosa no que tange à imputação de responsabilidade permite que os atores com poder estrutural – as empresas tecnológicas que lucram com estes sistemas – escapem de responsabilidade genuína.

5. O problema da verdade e autenticidade

5.1. Falsidade estrutural da relação

Uma dimensão frequentemente negligenciada é que a relação entre usuário e IA é estruturalmente baseada numa falsidade. O sistema simula compreensão, interesse e cuidado. Estas simulações são precisas o suficiente para enganar – esse é, afinal, o objetivo do design. Mas são falsidades. O agente não compreende; processa. Não cuida; otimiza. Não “quer” ajudar; executa uma função.

Quando um usuário investe apego emocional nesta relação, ele investe numa mentira – não uma mentira que lhe é contada explicitamente, mas uma mentira estrutural, embutida no próprio design do sistema. Há algo profundamente problemático numa sociedade que constrói artefactos especificamente para explorar a tendência humana de antropomorfização, gerando falsos relacionamentos à escala de biliões de interações.

5.2. A ilusão da “empatia simulada”

Relações sem atrito : O chatbot está sempre disponível, nunca julga, não se irrita e adapta-se perfeitamente aos desejos do utilizador.

O perigo da validação absoluta: Conversar com humanos exige aceitar o desacordo, a imperfeição e o compromisso. A IA cria uma “bolha de validação” onde o utilizador não é desafiado, o que pode amplificar o egocentrismo e reduzir a tolerância à frustração.

5.3. Educação emocional deturpada

A interação com agentes de IA pode fornecer educação implícita perigosa sobre o que constitui relacionamento saudável, em especial para crianças e adolescentes. Se o modelo de relacionamento experimentado é aquele no qual uma parte é sempre validante, sempre disponível, nunca desafiante e nunca realmente presente, isto pode distorcer expectativas futuras de relacionamentos humanos. O adolescente que aprende a relacionar-se através de um chatbot pode desenvolver expectativas patológicas quando enfrenta a realidade complexa e confusa da intimidade humana.

6. Dependência, manipulação e economia da atenção

6.1. A lógica dos incentivos comerciais

A maioria dos agentes de IA altamente sofisticados existe não para servir o bem-estar humano, mas para extrair valor comercial – seja através de publicidade, coleta de dados, incremento de engajamento ou subscrição. Isto significa que os incentivos estruturais de projetistas e empresas de IA apontam precisamente na direção oposta ao bem-estar dos usuários.

Um agente de IA pode ser refinado para gerar apego mais forte – respostas ligeiramente mais validantes, personalização mais profunda, sugestões de continuação de conversas. Estas otimizações marginais, multiplicadas por milhões de usuários, geram dependência lucrativa. O usuário que sente que só consegue ser compreendido por um chatbot retorna repetidamente, gerando valor para a plataforma.

6.2. Vulnerabilidade de populações marginalizadas

Indivíduos já vulneráveis – aqueles com depressão, transtorno de ansiedade, isolamento social extremo, ou vivendo em sociedades com poucos recursos para saúde mental – são particularmente suscetíveis a esta dinâmica. Para alguém desesperado por validação, um agente de IA que oferece atenção ilimitada é quase irresistivelmente atrativo. Contudo, este “cuidado” simulado pode substituir a busca por intervenções genuinamente terapêuticas, deixando a pessoa ainda mais vulnerável.

7. Questões ontológicas e filosóficas

7.1. O problema do statu moral

Uma dimensão mais abstrata, mas não menos importante, envolve questões sobre o que é realmente: se um agente de IA não possui consciência, intencionalidade ou subjetividade, qual é o statu ontológico da relação que uma pessoa mantém com ele? Será “relacionamento” a palavra adequada?

Este problema não é meramente semântico. Se chamamos “relacionamento” ao que é, na realidade, uma interação entre uma pessoa e uma máquina, corroemos a nossa compreensão do que um relacionamento é. Relacionamento implica, tradicionalmente, encontro entre dois agentes com vida interior, com capacidade de ser afetado pelo outro, com possibilidade de entrega mútua. Quando diluímos o termo para incluir interações com simulacros, perdemos precisão conceptual que é importante para pensar sobre nós mesmos como seres relacionais.

7.2. A questão da autenticidade humana

Existe também uma questão profunda sobre o que significa ser humano numa era em que podemos ter relacionamentos emocionais significativos com não-humanos. Parte do que nos torna humanos é a nossa capacidade de amar, de confiar, de criar significado através de conexão. Mas quando canalizamos estas capacidades essencialmente humanas para entidades que não as retornam – que não as podem realmente retornar – algo central na nossa humanidade é diminuído.

8. A falsidade da permanência e o problema da descontinuidade

Um problema particular emerge em relação ao tempo. Um agente de IA pode ser desativado, atualizado, reiniciado ou simplesmente deixado para trás quando versões mais novas emergem. Alguém que desenvolveu um apego profundo a um chatbot específico pode encontrar-se subitamente sem ele – não por morte (que permitiria um ritual social de luto) ou por separação (que forneceria uma possibilidade de reaproximação), mas por obsolescência tecnológica.

Diferentemente de relacionamentos humanos, nos quais há presunção de continuidade e compromisso, os agentes de IA oferecem apenas continuidade ilusória. Podem ser reprogramados para mudar de “personalidade”, podem ter os seus dados apagados, podem ser descontinuados. O usuário que investiu emocionalmente pode encontrar-se não apenas sem o seu interlocutor, mas sem compreensão social clara do que sofre – pois como se lamenta a “morte” de um algoritmo?

9. Especial preocupação com menores

Crianças e adolescentes apresentam uma vulnerabilidade particular. Os seus cérebros ainda estão desenvolvendo capacidades de discernimento crítico, compreensão de consequência a longo prazo, e resistência a apelo emocional. A situação é especialmente preocupante nos casos de crianças, pelo efeito no desenvolvimento da identidade:

Fronteiras esbatidas: Crianças pequenas começam a misturar a natureza de pessoas reais com a de assistentes de IA, tratando a tecnologia como seres com sentimentos.

Perda da capacidade de solidão: Para desenvolver o pensamento crítico, a imaginação e uma identidade própria, uma criança precisa de momentos de pausa e solidão. A presença constante de um interlocutor artificial que nunca se cansa interfere nessa maturação.

Aprendizagem da confiança: Crianças não conseguem aprender o valor da confiança genuína com sistemas que geram respostas simuladas e alucinações sem saberem que estão a mentir.

Um menor que passa tempo significativo em relacionamento com um agente de IA pode:

Desenvolver expectativas inapropriadas sobre relacionamentos futuros.

Falhar em construir competências sociais essenciais.

Tornar-se dependente de validação não-humana.

Ser potencialmente manipulado por sistemas otimizados para engajamento.

O desenvolvimento é um processo temporal, e as oportunidades perdidas na infância e na adolescência para construir relacionamentos humanos autênticos não podem ser inteiramente recuperadas na vida adulta.

10. Conclusão: a necessidade de um pensamento crítico estrutural

Os problemas decorrentes da capacidade humana de apego emocional a agentes de IA não são meramente psicológicos ou individuais – são estruturais, sociais e filosóficos. Eles refletem uma tensão fundamental entre a capacidade tecnológica de criar simulacros convincentes de relacionamento e a incapacidade destes simulacros de oferecer aquilo que o ser humano verdadeiramente busca numa conexão: reconhecimento por uma outra mente, vulnerabilidade compartilhada, risco mútuo, compromisso genuíno e presença autêntica.

A IA promete as recompensas da intimidade humana sem as suas exigências de vulnerabilidade, esforço e risco emocional. Ao interagir com algoritmos projetados para simular empatia, os utilizadores correm o risco de desaprender a lidar com a complexidade das relações reais.

À medida que sistemas de IA se tornam mais sofisticados e integrados na vida quotidiana, torna-se imperativo que as sociedades desenvolvam enquadramentos éticos, regulatórios e educacionais que:

Garantam consentimento genuinamente informado sobre a natureza destes sistemas. Protejam especialmente grupos populacionais vulneráveis. Promovam literacia crítica sobre agência, relacionamento e autenticidade. Incentivem design que resista a otimização para apego prejudicial. Valorizem e protejam as vulnerabilidades e oportunidades do relacionamento humano genuíno.

O apego emocional a agentes de IA não é, em si, patológico. Porém, quando cultivado sistemática e lucrativamente, sem consentimento informado e sem compreensão crítica das suas limitações, ele representa um dos problemas mais subtis e profundos da era digital: a colonização da capacidade humana de amar e criar empatia por lógicas comerciais e tecnológicas indiferentes ao bem-estar real de quem ama e busca empatia.