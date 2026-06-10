'Nuestros hermanos'? Quando Franco quis invadir Portugal e Hitler travou o plano

Há expressões que repetimos tantas vezes que acabam por soar naturais. “Nuestros hermanos”, dizem frequentemente os espanhóis quando falam de Portugal. A frase sugere proximidade, afinidade cultural, uma espécie de fraternidade peninsular construída ao longo de séculos. Mas a história lembra-nos, por vezes de forma incómoda, que entre a retórica e a realidade política pode existir um abismo.No outono de 1940, no auge da Segunda Guerra Mundial, Portugal esteve mais perto do que imaginamos de enfrentar um cenário dramático: uma possível invasão espanhola. O episódio raramente ocupa lugar central nos manuais de História, talvez porque nunca saiu do plano das hipóteses. Ainda assim, o simples facto de ter sido ponderado revela muito sobre a fragilidade do equilíbrio político na Península Ibérica naquele momento.À primeira vista, Portugal e Espanha pareciam países alinhados. Em Lisboa governava António de Oliveira Salazar, líder do Estado Novo; em Madrid consolidava-se o regime de Francisco Franco, vencedor da devastadora Guerra Civil Espanhola. Ambos os regimes partilhavam elementos ideológicos semelhantes: autoritarismo, nacionalismo, anticomunismo e uma visão profundamente conservadora da sociedade.Mas a política internacional raramente se guia apenas por afinidades ideológicas.Portugal tinha uma tradição diplomática marcada pela prudência e por um fator fundamental: a velha aliança com o Reino Unido, formalizada ainda no século XIV e considerada a mais antiga aliança diplomática em vigor. Para um país pequeno, com recursos militares limitados, essa relação era um pilar de segurança nacional.A Espanha de Franco encontrava-se numa posição diferente. A vitória na guerra civil fora possível graças ao apoio decisivo da Alemanha Nazi e da Itália de Benito Mussolini. Aviões alemães e tropas italianas tinham sido determinantes no campo de batalha. Era natural que Madrid olhasse para Berlim como o centro do novo equilíbrio de poder europeu.E em 1940 parecia que esse equilíbrio era definitivo.A blitzkrieg alemã derrubou rapidamente vários países europeus. Adolf Hitler dominava grande parte do continente e muitos acreditavam que a vitória do Eixo era apenas uma questão de tempo. Nesse ambiente de aparente inevitabilidade, sectores do regime franquista começaram a reavaliar o lugar de Espanha no novo mapa político da Europa.Foi nesse contexto que regressou um velho fantasma da História Ibérica: a ideia de uma Península dominada por Madrid.Para alguns estrategas franquistas, Portugal era um Estado pequeno cuja independência se devia mais à contingência histórica do que a uma inevitabilidade geopolítica. A guerra mundial parecia oferecer uma oportunidade para alterar esse equilíbrio. Entre os argumentos apresentados surgia um cálculo estratégico claro: impedir que o Reino Unido utilizasse território português como base militar no Atlântico.Os arquipélagos dos Açores e da Madeira tinham, nesse cenário, um valor extraordinário. Quem controlasse essas ilhas teria uma posição privilegiada na guerra naval e aérea.No entanto, qualquer aventura militar espanhola dependia de um ator decisivo: a Alemanha. A oportunidade política pareceu surgir em outubro de 1940, quando Franco se encontrou com Hitler na célebre Reunião de Hendaye. O objetivo central era discutir a possível entrada de Espanha na guerra ao lado do Eixo. O encontro tornou-se lendário, não pela convergência, mas pelo choque de expectativas.Franco apresentou exigências enormes: ajuda económica massiva, fornecimentos de alimentos e combustível, além de ambições territoriais no Norte de África. Hitler, irritado, teria confessado mais tarde que preferia arrancar três dentes do que voltar a negociar com o líder espanhol.Mas a questão central era estratégica. Para Hitler, a Península Ibérica não devia transformar-se num novo campo de batalha.Uma invasão de Portugal poderia provocar a intervenção direta do Reino Unido e abrir uma frente militar que Berlim não desejava. Além disso, Portugal era um fornecedor essencial de volfrâmio, mineral crítico para a indústria militar alemã. Manter Lisboa neutra e comerciando era, nesse momento, mais útil do que desencadear um conflito.Enquanto estas decisões eram discutidas entre ditadores, Lisboa seguia um caminho diferente. Salazar conduzia uma política externa marcada por cautela extrema: neutralidade oficial, comércio com ambos os lados da guerra e manutenção discreta da ligação britânica.Essa estratégia acabaria por revelar-se decisiva. Em 1943, Portugal autorizaria os Aliados a utilizar bases nos Açores, uma decisão que teve impacto direto na batalha do Atlântico.O episódio deixa-nos uma reflexão curiosa e talvez desconfortável. Portugal não escapou a um possível conflito por força de uma fraternidade ibérica ou de qualquer solidariedade peninsular. Escapou porque, naquele momento, não era conveniente para Berlim.A história raramente é guiada por afetos. Move-se, quase sempre, por interesses.Talvez seja precisamente por isso que convém recordar episódios como este, não para alimentar desconfianças anacrónicas entre dois países hoje parceiros e aliados na Europa, mas para lembrar que a geografia pode aproximar povos, enquanto a política, em certos momentos, quase os empurra para a guerra.