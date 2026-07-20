Notas suspensas, vidas em suspenso

A suspensão da divulgação das notas dos Exames Nacionais não representa apenas um problema administrativo. Representa milhares de vidas colocadas em espera, num momento decisivo do percurso escolar de muitos jovens.Para os alunos, estas classificações são muito mais do que números. Delas dependem candidaturas ao Ensino Superior, escolhas de cursos, mudanças de cidade e projetos de vida construídos ao longo de anos. Quando os resultados são adiados ou colocados em causa, não ficam suspensas apenas as notas – ficam suspensas decisões fundamentais para o futuro.Num tempo em que tanto se fala de saúde mental, é impossível ignorar o impacto desta situação no bem-estar emocional dos estudantes. A ansiedade natural da espera transforma-se rapidamente em angústia quando desaparecem os prazos claros e a previsibilidade. O que mais desgasta não é apenas o atraso, mas a sensação de falta de controlo sobre algo que influencia profundamente o seu futuro.As famílias vivem igualmente esta incerteza. Pais e mães que acompanharam o esforço dos filhos, que fizeram planos e assumiram compromissos em função das candidaturas ao Ensino Superior, veem-se confrontados com a impossibilidade de decidir e planear. A insegurança instala-se quando faltam respostas claras e quando ninguém consegue indicar com certeza quando a situação será resolvida.As pessoas conseguem enfrentar dificuldades mais facilmente quando conhecem as regras e os prazos. O que verdadeiramente gera sofrimento é a imprevisibilidade. Não saber quando haverá resultados, ouvir explicações sucessivas ou contraditórias e sentir que não existe uma estratégia clara para resolver o problema contribui para aumentar a ansiedade coletiva.Nestes momentos, a forma como as instituições respondem é tão importante quanto a resolução técnica da falha. A confiança pública constrói-se com transparência, humildade e responsabilidade. Quando ocorre um erro, os cidadãos esperam que ele seja reconhecido, explicado e corrigido.Assumir responsabilidades não significa procurar culpados. Significa reconhecer que houve uma falha, compreender o impacto que teve na vida das pessoas e apresentar soluções para evitar que volte a acontecer. Pelo contrário, a tendência para atribuir responsabilidades a fatores externos ou para diluir culpas transmite uma imagem de desorganização e fragiliza a confiança nas instituições.A Educação assenta numa relação de confiança entre alunos, famílias e sistema educativo. Quando essa confiança é abalada, as consequências ultrapassam largamente a questão dos exames. Este episódio deve servir de reflexão sobre a importância da previsibilidade, da comunicação clara e da responsabilização.Porque, no fim, por trás de cada nota há um jovem à espera de seguir o seu caminho. E quando as notas ficam suspensas, são também os seus projetos, as suas escolhas e os seus sonhos que ficam em suspenso.