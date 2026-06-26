No tempo do Ronaldo não era assim...

Tive a oportunidade de entrevistar Cristiano Ronaldo por três vezes. Uma delas aconteceu no âmbito de uma edição internacional da Men’s Health que foi capa em 60 países, no mesmo dia, à mesma hora. Recordo-me particularmente de um episódio em Madrid no qual tive a real noção de que CR7 já não era “só português”. Enquanto aguardava o início da sessão, ouviu-se um burburinho crescente junto à sala de imprensa. Era Ronaldo a chegar. Os jornalistas de todo o mundo tinham direito a duas perguntas. Eu tive quatro. Quando alguém estranhou a diferença, a resposta surgiu do próprio: “Ele é português, pode.” E dar mais duas perguntas, mesmo que a decisão sobre esta abertura seja passível de discussão, ajuda sempre a fazer a diferença. Mas deixem-me recuar mais um pouco.Comecei a trabalhar num jornal desportivo quando Ronaldo ainda era juvenil. Acompanhei praticamente toda a sua carreira, escrevi sobre os seus jogos, os seus recordes, os seus momentos altos e baixos. Olhando para trás, dou por mim a perceber que assisti em primeira mão a uma parte importante da história do futebol português. Há aspetos que podem sempre ser discutidos. O tempo de utilização, a gestão física, o papel numa equipa cada vez mais jovem. Faz parte do debate. O que continua a ser difícil de discutir é a dimensão do fenómeno. Quem viaja com frequência percebe rapidamente do que se fala. Em muitos lugares do mundo, quando alguém descobre que somos portugueses, uma das primeiras referências continua a ser Ronaldo. Não a gastronomia, não a história, não os lugares. Ronaldo. Por isso, independentemente das opiniões sobre a fase atual da carreira, talvez valha a pena olhar para o contexto mais amplo. Estamos a falar de um atleta que ultrapassou há muito a esfera do futebol e se tornou uma referência global associada ao próprio país. Talvez isso também explique a exigência que existe à sua volta. Habituámo-nos durante duas décadas a um padrão raríssimo.Eu pertenço a uma geração que cresceu a ver Mundiais pela televisão e a torcer pelo Brasil porque Portugal nunca se classificava. Portugal esteve 20 anos sem marcar presença num Campeonato do Mundo, regressou em 1986 – lembro-me vagamente do México 86 – e voltou a falhar nos 16 anos seguintes. Só reapareceu em 2002. Ronaldo estreou-se em Mundiais em 2006. Desde então, Portugal nunca mais ficou de fora. Claro que este “novo percurso” não se explica por um único jogador. Houve talento, trabalho de formação, gerações de ouro e estruturas mais sólidas. Mas seria igualmente difícil contar esta história ignorando o peso que Ronaldo teve nela. Talvez por isso a verdadeira perspetiva só chegue mais tarde. Quando ele já não estiver. Quando os portugueses olharem para trás e perceberem que passaram os últimos vinte anos a considerar normal algo que, afinal, pode vir a não o ser.Esperemos que o futuro mantenha Portugal neste patamar. Se o conseguirmos, melhor. Acredito que temos jogadores e estrutura para isso. Se não, talvez muita gente descubra então a diferença entre viver uma exceção e viver a regra. Veremos.