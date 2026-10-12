Não há comprimidos para a solidão

No Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado a 10 de outubro, multiplicam-se os alertas para a importância de cuidar do bem-estar psicológico. E ainda bem. Mas talvez seja também uma oportunidade para lembrar que a saúde mental não se constrói apenas através de consultas, diagnósticos ou intervenções especializadas. Constrói-se, também, nas relações.

Vivemos num tempo em que procuramos soluções rápidas para problemas complexos. Aplicações que prometem reduzir a ansiedade, técnicas para gerir o stress ou fórmulas para alcançar a bem-estar. Tudo isto pode ser útil. Mas nenhuma aplicação substitui uma conversa genuína. Nenhuma técnica ocupa o lugar de uma relação de confiança. E nenhum comprimido supera o impacto de nos sentirmos vistos, escutados e compreendidos.

A evidência científica confirma o que a experiência humana sempre soube: a vinculação segura, o sentimento de pertença e a existência de pessoas significativas constituem alguns dos mais importantes fatores de proteção da saúde mental. As pessoas precisam de relações para crescer, enfrentar adversidades e recuperar após momentos difíceis.

Por isso, é particularmente interessante o surgimento de iniciativas que alargam a forma como pensamos os cuidados em saúde mental. Em vários contextos, começam a ser recomendadas atividades como caminhadas na natureza, participação em grupos comunitários, experiências culturais ou interação com animais. Estas respostas não substituem os tratamentos necessários, complementam-nos. E recordam-nos ainda de algo essencial: o bem-estar psicológico depende também da ligação aos outros, ao ambiente e à comunidade.

Uma caminhada pode ser mais do que exercício físico; pode ser uma oportunidade de encontro. Uma visita a um museu ou a um espetáculo pode despertar emoções, reflexão e sentido de pertença. O contacto com animais pode promover conforto e afeto. Muitas vezes, aquilo que faz a diferença não é apenas a atividade em si, mas a relação que ela ajuda a construir.

Num mundo cada vez mais marcado pela solidão e pelo isolamento, precisamos de comunidades mais presentes e de relações mais significativas. Precisamos de tempo para conversar, para escutar e para cuidar uns dos outros.

Investir na saúde mental significa, assim, melhorar os serviços especializados, tornando-os mais acessíveis e universais, mas também fortalecer os laços que dão sentido à vida. Porque, em última análise, a saúde mental precisa de profissionais, conhecimento e recursos. E precisa, acima de tudo, de relações humanas. E essa pode continuar a ser uma das melhores prescrições que temos para oferecer.