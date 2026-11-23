O mais recente estudo do Observatório Género, Trabalho e Poder do ISEG revela uma contradição persistente na economia portuguesa: as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, mas continuam a receber menos. Mais preocupante, a desigualdade aumenta precisamente entre os trabalhadores mais qualificados e com maiores responsabilidades.

O estudo revela que 73,8% da diferença remuneratória permanece sem explicação pelas características individuais, profissionais e das entidades empregadoras analisadas. Não significa necessariamente discriminação, mas evidencia desigualdades que os indicadores tradicionais não conseguem justificar.

Uma possível explicação encontra-se na forma como avaliamos o mérito e tomamos decisões. A investigação em psicologia organizacional demonstra que os enviesamentos cognitivos influenciam a contratação, a progressão profissional e as remunerações, mesmo quando os decisores acreditam estar a agir objetivamente.

Um estudo publicado na revista científica PNAS, em 2012, apresentou a 127 professores universitários currículos idênticos, alterando apenas o nome do candidato. O resultado foi revelador: o candidato masculino foi considerado mais competente e recebeu uma proposta salarial cerca de 14% superior. O enviesamento verificou-se tanto entre avaliadores homens como mulheres.

Quando os lugares de decisão continuam predominantemente ocupados por homens, existe ainda o risco de reprodução de modelos tradicionais de liderança, nos quais determinadas características masculinas são inconscientemente associadas a maior competência ou autoridade. O problema não está necessariamente numa intenção de discriminar, mas em critérios de avaliação que podem reproduzir desigualdades.

Estes resultados obrigam-nos a questionar como as organizações reconhecem o mérito, distribuem oportunidades e remuneram os seus colaboradores. Se as mulheres investem mais na sua formação, por que não conseguem transformar esse investimento em remunerações equivalentes?

A desigualdade salarial não é apenas uma questão de justiça social. Representa também uma ineficiência económica. Quando o mercado de trabalho não valoriza adequadamente as competências disponíveis, desperdiça investimento em educação, compromete a produtividade e reduz o potencial de crescimento económico.

A resposta exige mais do que compromissos institucionais com a igualdade. É necessário rever os critérios de recrutamento, progressão e atribuição de prémios, introduzindo avaliações comparativas, transparentes e baseadas em resultados. A transparência remuneratória europeia constitui uma oportunidade para acelerar esta transformação.

Portugal investiu durante décadas na qualificação das mulheres. O desafio já não é demonstrar que têm competências. É garantir que essas competências são reconhecidas por quem decide. Enquanto o mérito continuar a ser influenciado por preconceitos inconscientes, estaremos a desperdiçar talento e a comprometer o crescimento económico do país.