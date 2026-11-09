Opinião DN

Muda o rosto, fica a doutrina

Jorge Silva Carvalho
Jorge Silva Carvalho

Analista de Estratégia, Segurança e Defesa

Publicado a

Israel votou a 27 de Outubro e fez nas urnas o que nenhuma pressão externa conseguira: tirou a maioria a Netanyahu, cujo bloco ficou nos 53 lugares, oito abaixo dos 61. O Likud, com 27, continua a ser o maior partido, mas o centro de gravidade deslocou-se para o bloco de Gadi Eisenkot, antigo chefe do Estado-Maior, com 48, e para os partidos árabes, com 19, o seu melhor resultado de sempre. O Likud acusou-os de lhe terem "roubado" a eleição e Netanyahu contesta os resultados, embora a Comissão Eleitoral garanta que nada muda. A acusação revela, sobretudo, o receio de que a oposição encontre ali o apoio que lhe falta.

Como já escrevi, Eisenkot acabará por formar governo, e Herzog anunciou que lhe entrega o mandato, com 67 recomendações, incluindo as das duas listas árabes, contra 46 para Netanyahu. Terá 28 dias, prorrogáveis por 14, ou o mandato pode passar ao rival. Só que mandato não é maioria, como Herzog admitiu ao falar de "vetos mútuos entre os blocos e dentro deles".

Lieberman, que recusa depender dos árabes, abriu a porta aos ultra-ortodoxos à custa do serviço militar; Eisenkot não cede e propõe um governo de emergência dos quatro partidos sionistas da oposição, apoiado de fora por quem aceitar as suas condições: um Israel judaico, democrático, liberal e igualitário, fiel à Declaração de Independência; serviço obrigatório para todos, o que afasta os ultra-ortodoxos; e o Hamas como organização terrorista a desmantelar, preço que pede aos árabes.

O nó levará semanas a desatar, mas Ben-Gvir e Smotrich deverão ficar de fora, o que basta para mudar a política israelita por dentro e a sua imagem por fora. E, se lá chegar, este filho de judeus marroquinos será o primeiro mizrahi à frente do governo, num país onde os judeus orientais são cerca de metade da população e todos os primeiros-ministros foram asquenazes.

Mas mudança de rosto não é mudança de doutrina. Eisenkot é um homem do aparelho de segurança e assim deve ser lido. Sobre o Irão, partilha com Netanyahu o essencial, impedir a arma nuclear e desmontar a rede de procuradores de Teerão, embora lhe critique a falta de estratégia e não faça da mudança de regime objectivo de guerra. Em Gaza, quer acabar com o poder do Hamas em 18 meses, pelo plano americano ou pela força. No Líbano, o autor da Doutrina Dahiya manterá tropas no sul até haver arranjos de segurança. O Hezbollah não terá tréguas.

Na Judeia e Samaria a diferença é mais visível. Eisenkot rejeita o Estado palestiniano, mas promete desmantelar os postos avançados ilegais, conter os colonos violentos e reforçar a Autoridade Palestiniana, numa separação sob controlo militar israelita que o peso dos deputados árabes tornará mais contida.

Nos Acordos de Abraão a mudança pode ser maior. Trump voltou a pôr na mesa a normalização com Riade, para quem Netanyahu se tornou um interlocutor de custo excessivo. A sua saída remove o obstáculo pessoal, não o político, porque os sauditas continuam a exigir um caminho para o Estado Palestiniano. O mais provável é uma normalização por etapas, ancorada na ameaça comum do Irão e dos houthis, e uma reaproximação aos Emirados e ao Bahrein.

Falta Washington. Os democratas, agora com as duas câmaras, continuam esmagadoramente pró-Israel, mas esse apoio está apertado numa pinça. À esquerda, por uma ala radical que vence primeiro dentro do partido, contra o aparelho, e chega ao Senado com Abdul El-Sayed.

À direita, por Vance, que recusou apoiar Netanyahu na campanha e fez da autópsia da derrota um manifesto MAGA: fim da guerra, America First e outra relação com Israel, eco de uma direita nacionalista onde o anti-sionismo deixou de ser marginal. E Trump anunciou, no dia da eleição, o fim da ajuda militar anual em Dezembro, dois anos antes do previsto e sem aviso aos militares israelitas.

Para Netanyahu, que apostou tudo no MAGA, é um problema sério; para Eisenkot, uma oportunidade, que permite aos democratas moderados, e até a parte do MAGA, manter o apoio sem pagar o preço interno.

Nada disto tira o Irão da agenda. Pode criticar-se a guerra, a distância entre a justificação oficial, a nuclear, e a efectiva, a geoeconómica, e a falta de planeamento político com que foi lançada. Mas o facto consumado impõe-se: ataques americanos em Ormuz, bloqueio naval e um terceiro porta-aviões a caminho.

Os Estados Unidos dominam o Golfo, mas não garantem a passagem, porque o medo guarda a vinha e é quase impossível tirar ao Irão os meios para atingir um navio de vez em quando. Na primeira semana de Novembro, 11 foram atacados e três afundaram. A região está mais presa do que nunca: o Qatar, o Kuwait, o Iraque, o Bahrein e, em parte, os Emirados estão fechados no Golfo, e a Arábia Saudita está tolhida pelos houthis, umbilicalmente ligados a Teerão, com quem já se bate no Mar Vermelho.

Escrevi esta semana que os Estados Unidos não podiam sair do conflito no estado em que está e que este podia até agravar-se enquanto a janela estivesse aberta. Os factos confirmam-no: os ataques limitados recomeçaram dois dias depois das intercalares e as forças americanas preparam-se para operações em grande escala. A ponte do Qatar exigiria que Washington cedesse primeiro, o que não é hábito de Trump, e, mesmo que os democratas o exijam a partir de 3 de Janeiro, dificilmente sairá do conflito senão por cima.

Israel agradece e agarrar-se-á à justificação securitária, a mais limpa das oficiais, a que Trump voltará para convencer os democratas e a única com que Eisenkot aceita operações em grande escala: uma corrida verificável à arma nuclear, coordenada com o comando americano. O risco destes dois meses, com o Congresso cessante em funções, é um primeiro-ministro em gestão que pressione por novos ataques para deixar o terreno minado ao sucessor.

É aqui que Teerão perde. Sem o ónus pessoal de Netanyahu, Israel mantém a pressão sobre o Irão e retira aos críticos automáticos no Ocidente o pretexto mais cómodo. Israel não se tornará mais brando. Tornar-se-á mais difícil de atacar e mais fácil de apoiar.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico

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