Médico de família: o alicerce insubstituível do SNS

Portugal enfrenta hoje uma crise profunda nos cuidados de saúde primários. Mais de 1,5 milhões de portugueses estão sem médico de família atribuído. Este número, longe de melhorar, tem vindo a agravar-se. E a resposta encontrada pela tutela – os centros de saúde privados – está muito aquém do pretendido, com baixas taxas de adesão e respostas fragmentadas que não substituem o acompanhamento longitudinal que um médico de família proporciona.No Dia Mundial do Médico de Família, celebrado a 19 de maio, é tempo de afirmar uma verdade que deveria ser evidente: os médicos de família são a base de qualquer sistema de saúde moderno e preparado para o futuro. Não por acaso, não por corporativismo, mas porque a evidência científica e a experiência de décadas assim o demonstram.Mas o que faz o médico de família ser tão essencial? A resposta está na forma como exercemos medicina: conhecemos a história de saúde completa das pessoas, acompanhamo-las ao longo dos anos, conhecemos o seu contexto familiar e social, e estabelecemos uma relação de confiança que permite identificar problemas precocemente e intervir de forma eficaz.Os sistemas de saúde que investem nos cuidados de saúde primários têm melhores indicadores de saúde, menor mortalidade e menores custos. Esta não é uma opinião - é um facto comprovado por dezenas de estudos internacionais. Por cada euro investido em cuidados primários, poupam-se vários em internamentos evitáveis e complicações preveníveis.E é aqui que chegamos a um ponto crucial: a prevenção. Portugal é o país da União Europeia com maior número de doenças crónicas, não apenas nos mais velhos, mas cada vez mais em pessoas jovens. Diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares – problemas que há décadas eram dos idosos afetam agora portugueses na casa dos 30 e 40 anos.A solução não está em fazer mais exames nem em check-ups anuais com dezenas de análises. Esta é uma ideia profundamente errada que importa desmistificar. Prevenção verdadeira não é detetar doenças cedo – é evitar que elas apareçam.Prevenção é o médico de família que, numa consulta de rotina, identifica fatores de risco e ajuda o seu utente a mudá-los. É ensinar uma pessoa com pré-diabetes a modificar a alimentação antes de precisar de medicação. É acompanhar alguém a deixar de fumar. É identificar sinais de stress e burnout antes de se transformarem em depressão. É vacinar, é rastrear de forma racional e baseada em evidência, é promover estilos de vida saudáveis.Isto exige tempo, continuidade e uma relação de confiança. Não se faz numa consulta de 15 minutos num centro privado com um médico diferente de cada vez. Não se faz com aplicações de telemedicina. Não se faz sem conhecer a pessoa, a sua família, as suas circunstâncias.A literacia em saúde – a capacidade das pessoas compreenderem informação de saúde e tomarem decisões informadas – é outro pilar fundamental do nosso trabalho. Num mundo inundado de informação e desinformação, o médico de família é quem ajuda as pessoas a distinguir o que é importante do que é ruído, quem explica o que significam os resultados de exames, quem desmonta mitos e medos infundados.Quando dizemos que os médicos de família devem ser sempre a maior aposta do sistema de saúde, não estamos a pedir privilégios. Estamos a defender o que funciona. Estamos a defender o que a ciência prova. Estamos a defender o que os utentes merecem.Um sistema de saúde moderno e sustentável tem de se construir de baixo para cima, com cuidados primários fortes como alicerce. Os hospitais são essenciais, mas devem tratar o que é agudo e complexo, não absorver doentes que poderiam ser acompanhados na comunidade. As urgências devem ser para urgências, não para consultas de rotina de quem não tem médico de família.A fórmula é conhecida: por cada médico especialista hospitalar, devemos ter pelo menos dois médicos de família. Por cada euro investido em cuidados hospitalares, devemos investir dois nos cuidados primários. É assim nos países com melhores sistemas de saúde. É assim que se constrói sustentabilidade.Neste Dia Mundial do Médico de Família, deixo uma mensagem aos meus colegas: o vosso trabalho é essencial, é insubstituível e faz a diferença na vida de milhões de portugueses todos os dias. Aos decisores políticos: invistam nos cuidados primários não como despesa, mas como o melhor investimento que podem fazer na saúde dos portugueses. À população: o vosso médico de família é o profissional mais importante para a vossa saúde ao longo da vida.O futuro do SNS passa inevitavelmente pelo reforço dos cuidados de saúde primários. Não há atalhos, não há soluções mágicas. Há trabalho sério, investimento sustentado e reconhecimento do que verdadeiramente funciona.