Marilyn, o mito

Alfred Hitchcock achava-a demasiadamente óbvia e vulgar. Preferia a subtileza e o potencial dramático das “cold blonds”.Estava talvez longe de adivinhar naquela “hot blond” de consumo aparentemente tão rápido e descartável, como uma lata de sopa Campbell, a matéria com que no século XX se fariam os sonhos – e os mitos.Ou que Owen Gleiberman, crítico de cinema da Variety, viesse a escrever nos 100 anos do seu nascimento que, de todas as belezas de Holywood, seria ela a eternizar-se como “a mulher mais bela do século XX e a mais mítica na sua aura”.Os mitos fazem-se no tempo, e quem os encarna, e encarna o tempo, também faz por eles. Marilyn teve a arte de nos agarrar ao écran e de agarrar um mundo, na sua tragédia e na sua beleza meteórica.A minha geração descobriu-a nas fitas “moralizadas” pela dupla censura fílmica dos anos 50 – a de origem, a do Código Hayes, e a local, a do Estado Novo. Mas também nas reportagens do Século Ilustrado ou da Flama, ou nalgum calendário mais ousado. Logo depois da sua morte, em 1962, vimo-la multiplicada no célebre quadro de Andy Warhol, a partir de uma única fotografia publicitária.Nasceu Norma Jeane Mortenson, em Los Angeles, quando a cidade vivia sob a Lei Seca. Como por toda a América, a Prohibition teve efeitos perversos, e também ali havia um polícia, Guy McAfee, que geria uma fatia do crime organizado.Quando nasceu, na Primavera de 1926, já arrastava um enigma: a mãe, Gladys Monroe Baker, empregada numa companhia de cinema de Hollywood, ignorando o verdadeiro pai da criança, Charles Stanley Guilford, registara-a como filha do marido, Edward Mortensen. O mistério à volta da paternidade de Norma Jeane levaria depois a conjecturas dignas de tragédia grega, como a de que o pai de Marilyn seria, afinal, Joseph Kennedy, pai de JFK, o que transformaria o romance da estrela de cinema com o Mr. President numa relação incestuosa.Com um pai desaparecido e uma mãe esquizofrénica, Marilyn foi criada entre casas de acolhimento. Aos 16 anos, casou-se com James Dougherty, voltando depois a casar-se com um Ás do basebol, Joe DeMaggio, e, de novo, com o famoso intelectual e dramaturgo Arthur Miller. O casamento durou pouco. Mais tarde, em 1961, Monroe rodaria com Clark Gable, sob a direcção de John Huston, um guião de Miller, The Misfits. Foi o seu último filme e o de Gable: ambos morreriam antes da estreia.Não sei se leu Joyce ou Dostoiévski, como dizem que leu, mas fascinou gerações de adolescentes e de homens maduros, consagrando-se também como o eterno fetiche de todo o travesti. Dizem, os que não gostavam dela, que tinha inveja de Elisabeth Taylor; mas a esplendorosa Taylor, destinatária das extraordinárias cartas de amor de Richard Burton, envelheceu mal, e a morte trágica e misteriosa de Marylin, ainda jovem e ainda bela, viria fazer o resto.O mito de ascensão e queda de uma mulher admirada e sonhada por milhões em todo o globo fascinaria também dezenas de biógrafos, entre eles a feminista Gloria Steiner e o machista Norman Mailer (que daria pasto às teorias conspiratórias do assassinato da estrela pelos serviços secretos norte-americanos).Com um vestido e uma voz sussurrada que ficariam na História, Monroe cantou os parabéns a John F. Kennedy numa gala de recolha de fundos para o Partido Democrata, no Madison Square Garden, pelo 45.º aniversário do presidente, em 19 de Maio de 1962, um ano e quatro meses antes do seu assassinato em Dallas.Menos de três meses depois, a 5 de Agosto, era encontrada morta na cama, com uma overdose de antidepressivos. E nascia um mito.” O autor escreve de acordo com a antiga ortografia