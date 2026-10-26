Manuel Alberto Valente. Um livro maior

O título deste livro é um irónico, ou melancólico, talvez uma falsa pista, uma vez que, se lido no seu todo, induz o leitor ingénuo a uma leitura equívoca. É que nem o menino que vê os comboios será o poeta na sua matura idade, entrado já no dito inverno da vida, nem os poemas são “poesia menor”, como o subtítulo informa.

Manuel Alberto Valente, editor de reconhecidos méritos, poeta e cronista, além de amante diligente dos livros, oferece-nos aqui, neste singelo e quase frágil livro, belíssimo exemplar (mais um!) da editora de Jorge Réis-Sá, a Glaciar, uma espécie de viagem a vários tempos da sua escrita e, como referiu Filipa Leal no lançamento destes poemas, é num comboio pejado de poesia e de poetas que Manuel Alberto leu e conheceu, que empreendemos uma viagem ao que importa: aos textos e o seu fazer pelas mãos de um autor que cultiva a “humilitas” como valor poético.

Isto não é de menos: Maria Zambrano, num livro que José Bento traduziu há 20 anos, considerava ser esse o caminho único para uma poesia viável e humana. Poesia da humildade? Sim. Porque Manuel Alberto mergulha no húmus da sua genesíaca terra de poesia e, no mesmo lance, lembra Ruy Belo: escrever sem querer nenhuma palavra levante por demais a cabeça. Isto é: uma poesia que, desde os anos 60, se quis menor porque feita a partir de uma concepção maior – poesia de observação das outras poéticas e, por isso mesmo, poesia em cuja voz vêm desaguar outras.

Com efeito, de entre os muitos ecos e vozes de que se faz este pequeno e portável livro, conviria ver quatro influências que Manuel Alberto assume e com as quais, no limite, dialoga: Fernando Assis Pacheco, David Mourão-Ferreira, mas também Pessoa e certo Eduardo Guerra Carneiro.

Do autor de Cuidar dos Vivos, Manuel Alberto Valente retira o tom humorístico, o verso bem calibrado no ritmo, de tom oral, ora nostálgico, ora divertido no modo como uma sábia auto-ironia se constrói ou uma sageza de análise do humano se concretiza em homenagem (“Caríssimo Fernando onde é que te meteste?/ Dizem que morreste, mas eu não acredito (...) // E agora, porra, que há-de ser de nós?/ Quem nos dirá de livros e de vinhos?/ Os teus irmãos de Ourense estão mais sós/ e nós Benitos Pradas ficamos sem caminhos”).

Na verdade, está poesia nasce também da sabedoria versificatória. As homenagens a familiares ou gente da Literatura são outro modo de adequar o ritmo do decassílabo ou do alexandrino, da redondilha ou do verso livre a estados de alma que pedem esta ou aquela respiração. Falei de David, tendo já referido Assis Pacheco. Mas de David absorveu Manuel Alberto outra dicção, mais tendente à melancolia. Por exemplo o breve e lapidar poema a Nuno Júdice (“Brotaram rios / da tua lira de líquen // Nenhuma tempestade apagará/ as palavras que nos rasgaram por dentro.” É a consciência de que “in every poem a epitaph”, como quis Eliot, ou a ideia de poema como inscrição tumular, o que, porventura nas secções “Retratos”, “Álbum de Família” e na secção magistral de quatro sonetos e que dá título ao livro, anima o poder da evocação. Neste particular têm especial relevância poemas onde Manuel Alberto prova ser um extraordinário fazedor de medidas clássicas.