Manifestações que incendeiam o mundo “de astros e canções”

Há poucos dias, na Corunha, Galiza, no encerramento dum protesto pelo direito à habitação, dezenas de milhares de pessoas uniram-se para cantar a Grândola, Vila Morena, de José Afonso, devolvendo àquele monumento da música portuguesa o estatuto de hino pela liberdade.

Poucos dias antes de isto ter acontecido, no Parlamento português, o líder da bancada do CDS, Paulo Núncio, evocara a canção de forma jocosa, alterando-lhe inusitadamente o nome e exibindo-a como se fosse algo digno de envergonhar quem a cantasse, precisamente porque também tinha sido cantada em Lisboa pelos manifestantes que exigiam condições que permitam a consagração do direito constitucional à habitação. Fê-lo também como uma tentativa – frustrada e ignorante – de atacar os partidos à esquerda no hemiciclo, que têm apoiado as manifestações. “Grândola, Vila Moreira”, disse Paulo Núncio. Acabam aqui as minhas referências ao deputado centrista, que não merece mais uma linha que lhe dê atenção, aqui ou nas urnas.

Esta é mais uma história sobre música e resistência. É simbólico que a Galiza tenha evocado assim José Afonso, porque foi em Santiago de Compostela, a 10 de maio de 1972, que o mais célebre músico de intervenção português estreou a Grândola, Vila Morena. A música tinha sido editada poucos meses antes, no Natal de 1971, no álbum Cantigas do Maio, de José Afonso, com a coordenação de José Mário Branco.

Ainda longe da democracia que seria conquistada três anos depois, Grândola, Vila Morena já tinha aquela aura que permitia a união e a amizade que promove no poema que lhe dá corpo. A parte instrumental são só passos na gravilha, que mostra o afã dos trabalhadores, cansados e paradoxalmente incansáveis. Além de José Afonso e de José Mário, também há passos de Francisco Fanhais a dar vida a esta música que nunca vai terminar.

Como é que a música – seja ela qual for – provoca isto? O que está por trás deste apelo à intervenção que a música promove? Em circunstâncias marciais, a música também assume este caráter de unir tropas, mas não é este o contexto. Estamos a falar de protestos pacíficos e legítimos que abraçam a música como elemento agregador. E é aqui que entra triunfalmente na acampada de Lisboa Fernando Lopes Graça abraçado a José Gomes Ferreira.

Cerca de 300 músicos que não ensaiaram, mobilizados através das redes sociais, avançaram com uma proposta, no mínimo, adequada ao momento. Grândola, Vila Morena encerrou o concerto no Rossio, no dia 1 de novembro, mas até chegar a esse desfecho houve de tudo, principalmente despertares. A Primavera de Coros, que se juntou à orquestra improvisada, deu corpo ao Acordai, o poema de José Gomes Ferreira que ganhou uma forma musical através da composição de Fernando Lopes Graça.