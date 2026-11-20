Sim, mais um mono no areal da Comporta. O mono tem um nome: Hotel Rural Comporta Montes. Hotel rural? Devem estar brincar. Vinte e nove piscinas. 72 unidades de alojamento. Vinte e oito moradias. Duzentas camas. SPA. Restaurante. Dois furos para captação de água. Um gasto previsto de 500 litros diários de água por utilizador do empreendimento. Onde está a ruralidade do projecto?

O complexo hoteleiro e imobiliário a instalar numa área de 17,6 hectares, dentro da Zona Especial de Conservação (ZEC) Comporta/Galé, integrada na Rede Natura 2000, vai implicar o abate de 2423 pinheiros bravos, 107 mansos e danificar uma zona sensível de dunas e plantas autóctones, tais como o tomilho e o tojo. Onde está, pois, a ruralidade do projecto?

Continua, assim, a saga das construções megalómanas na Comporta, com capital estrangeiro. Onde os portugueses vão perdendo acesso às praias, e onde os estrangeiros endinheirados vão guardando para si o que de mais paradisíaco existe na costa alentejana.

Como sempre o proprietário final deste terreno está no segredo dos deuses, sendo que, neste caso, o segredo está na Câmara de Alcácer do Sal. Não sabemos quem são os beneficiários efetivos. Talvez a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, num exercício de transparência e informação, nos queira vir dizer quem é o proprietário, de facto, dos 17,6 hectares onde está previsto ser instalado o projecto.

Há uma empresa que trata da promoção do empreendimento. Chama-se Monte da Bairrada do Moinho, Lda. O investimento, do qual não sabemos a origem, é de 15 milhões de euros. E quem são os administradores do Monte da Bairrada do Moinho, Lda? Desta vez o brinde calhou a empresários de nacionalidade alemã. Empresários com interesses na Alemanha e em Espanha. O administrador principal é um alemão, de seu nome Mark Trigan Ter Harutunian. Um segundo administrador, sócio da empresa, chama-se Tobias Andreas Hupfauer. É também um alemão, a viver em Londres, que trabalhou nos bancos UBS e Merryll Linch.

Este projecto já teve um parecer negativo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) a 24 de Setembro de 2018. Mas, após o chumbo, o empreendimento conheceu alterações com a redução e concentração de edifícios. E foi autorizado pelo mesmo ICNF em 2019. Não sabemos como é possível a construção de mais um projecto megalómano numa zona protegida. O Decreto-Lei 55/2026 estabelece regras severas destinadas à protecção do sistema dunar, das zonas húmidas litorais e dos habitats prioritários do Alentejo Litoral. Então como é possível a construção deste projecto com sérias implicações ambientais na zona da Comporta/Galé ?

Pois bem, nunca é tarde para assinalar a responsabilidade política de quem, provavelmente, vai aprovar este projecto. Veremos qual vai ser a sua avaliação do impacto ambiental! E que atitude a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, gerida por Clarisse Campos, do PS, vai assumir face a mais esta megalomania imobiliária.

Finalmente, ficamos curiosos para ver qual o resultado da Comissão de Avaliação, que apreciará o empreendimento e que posição vai a CCDR do Alentejo, presidida por Ricardo Pinheiro, assumir quando chegar o momento da verdade.

É que, aos poucos, com a construção de projectos desta natureza, marcadamente exclusivistas e elitistas, vão nascendo monos no areal e a Comporta vai ficando com menos Portugal e menos portugueses.