Em Entreatos, documentário gravado nas últimas semanas da primeira campanha vitoriosa de Lula à Presidência da República em 2002, o candidato diz, às tantas, que “as alas mais xiitas” do Partido dos Trabalhadores (PT) “vão ter de entender” que, para governar, ele terá de fazer concessões ao centro, à direita, aos mercados…

E acrescenta que, se essas alas o criticarem, “estarão no seu papel”. Mas que não esperem que, uma vez eleito, os ouça porque, em democracia, até um ex-sindicalista tem de exercer o poder, sobretudo, ao centro.

Aquela foi a primeira vitória presidencial de Lula. A do dia 25 de outubro foi a última. E o problema, 24 anos transcorridos, persiste.

Pouco depois de Lula tomar posse a 1 de janeiro de 2002, os tais xiitas formaram o PSOL, partido à esquerda do PT, desiludidos com as alianças do presidente às forças mais retrógradas do país para fazer maioria no Congresso e aprovar leis.

Agora, não foi preciso o presidente vestir a faixa e já membros do mesmo PSOL, que se supunha mais maduro, do Partido Comunista e até de franjas do PT já chamam uma proposta de ajuste orçamental para 2027 de “desonestidade”, de “derrota antecipada de Lula 4” e de “burla eleitoral”.

Estarão, dirá o Lula octogenário de hoje, como o Lula quinquagenário de 2002, no seu papel. Mas não esperem que as suas vozes cheguem ao Planalto.

Lula conhece, como ninguém, as regras do jogo político no Brasil: como cruzar acordos federais, estaduais e municipais, alinhar interesses da Câmara dos Deputados e do Senado e entrelaçar humores de 50 tons de esquerdas e de direitas, quase todas oportunistas, espalhados por mais de 20 partidos.

“Se Jesus Cristo viesse para o Brasil e Judas tivesse votos num partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas para fazer coligação”, disse Lula, em 2009, a propósito da enésima aliança com Sarney, Collor ou Maluf, os seus arquirrivais de sempre transformados em parceiros de circunstância.

“Quando eles governarem a cidade do Rio”, afirmou noutra ocasião a propósito da possibilidade real de o PSOL chegar à prefeitura carioca, “metade da frescura deles vai acabar”. “Não dá para você ficar na areia ensinando como nadar. Entra na água e vai nadar, porra!”.

Esses xiitas que não sabem nadar acham que o 25 de Outubro foi uma revolução bolchevique ou cubana: não foi, foi um duelo de rejeições em que, à última hora, o medo do regresso da estupidocracia bolsonarista se sobrepôs à fadiga de um quarto mandato lulista.

Dias após a eleição, aliás, uma sondagem revelava que só 24% dos 52% eleitores de Lula se dizia de esquerda. Mas como foi a tal ala mais xiita da esquerda a ocupar a linha da frente do Exército do candidato vencedor na árdua batalha eleitoral, ela sente-se – é compreensível – com legitimidade moral para reclamar a sua agenda por mais impossível e utópica que seja.

Não será ouvida, outra vez, em 2026, até porque, com a morte de Assad, o enfraquecimento militar do Hezbollah e a pressão sobre o Irão, o xiismo anda muito mais fora de moda hoje do que em 2002.