Lisboa e Istambul: almas gémeas descritas por um mestre turco

O que me impressiona em Lisboa é a sensação de pertença e familiaridade, como se tivesse percorrido as suas ruas, subido as suas colinas e contemplado o rio numa outra vida!
Na verdade, Lisboa é a minha Istambul da “infância”, quando a sua população era de dois milhões de habitantes, em comparação com os atuais 16 milhões.
Uma pessoa que captou esta semelhança foi o mestre de arte turco Devrim Erbil, cuja pintura Almas Gémeas (Twin Souls) adorna as paredes do Palácio Pimenta, no Museu de Lisboa.
Na pintura, Erbil, agora com 89 anos, um dos principais artistas contemporâneos da Turquia, retrata as duas cidades lado a lado, dividindo a sua tela verticalmente com base nas cores distintivas das bandeiras dos dois países: verde e vermelho.
No Palácio Pimenta, do século XVIII, em Campo Grande, onde se situa o Museu de Lisboa, a pintura de grandes dimensões está pendurada por cima da elegante escadaria sinuosa que conduz ao 1.º andar.
O nome da pintura não poderia ser mais apropriado.
Embora Lisboa se situe no extremo ocidental da Europa e Istambul na extremidade oriental do continente, as duas cidades partilham uma topografia, uma história e uma cultura semelhantes.
Os romanos classificaram-nas como “cidades das sete colinas”. O Estreito do Bósforo, semelhante a um rio, atravessa Istambul, criando a mesma impressão que o rio Tejo em Lisboa.
As pontes icónicas que atravessam estes cursos de água são marcos de ambas as cidades. O seu passado histórico estende-se desde a época romana até às suas eras imperiais, enquanto as culturas islâmica e cristã deixaram as suas marcas em ambas as cidades. Ambas foram parcialmente destruídas por terramotos mortíferos no século XVIII.
A tradição da produção de azulejos é outro património comum.
Quem sabe, talvez Calouste Gulbenkian, nascido em Istambul em 1869, tenha trazido a sua magnífica coleção para Lisboa por se sentir mais próximo do seu local de nascimento.
A obra Almas Gémeas, de Erbil, assinala todos os marcos de ambas as cidades: o Aqueduto das Águas Livres, a Rua Augusta, a Praça do Comércio e a arquitetura moderna da Expo, em Lisboa, e a Mesquita Azul, Santa Sofia, o Palácio de Topkapı e a Torre de Gálata, em Istambul. O artista confere perspetiva a Lisboa, enquanto Istambul é representada através das suas conhecidas linhas semelhantes às das miniaturas, com uma vista aérea que reflete a sua vastidão.
A arte de Erbil alimenta-se das suas próprias raízes culturais.
Almas Gémeas foi a obra que ficou no Palácio Nacional da Ajuda após a grande exposição de Erbil, ali realizada em 2014. Num esforço para trazer a pintura à luz do dia, o embaixador turco Haldun Koc recuperou-a do palácio e levou-a para o Museu de Lisboa, com o esforço conjunto da diretora do museu, Joana Monteiro.
A sua presença naquele local está a ser celebrada durante o 150.º aniversário das relações diplomáticas entre a Turquia e Portugal.
A pintura encontrou o seu lugar adequado no Museu de Lisboa. Uma pintura de dimensões quase equivalentes às de uma parede, pendurada diretamente em frente, do outro lado da escadaria, estabelece um diálogo com ela.
É também uma pintura de cidade contada sob a forma de uma história: uma obra de 1883 do conceituado artista Miguel Ângelo Lupi mostra o Marquês de Pombal a examinar os planos para a reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755, com o Duque de Lafões à sua esquerda e o engenheiro militar-chefe Manuel da Maia inclinado sobre a mesa.