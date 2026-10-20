Lisboa e Istambul: almas gémeas descritas por um mestre turco

O que me impressiona em Lisboa é a sensação de pertença e familiaridade, como se tivesse percorrido as suas ruas, subido as suas colinas e contemplado o rio numa outra vida!

Na verdade, Lisboa é a minha Istambul da “infância”, quando a sua população era de dois milhões de habitantes, em comparação com os atuais 16 milhões.

Uma pessoa que captou esta semelhança foi o mestre de arte turco Devrim Erbil, cuja pintura Almas Gémeas (Twin Souls) adorna as paredes do Palácio Pimenta, no Museu de Lisboa.

Na pintura, Erbil, agora com 89 anos, um dos principais artistas contemporâneos da Turquia, retrata as duas cidades lado a lado, dividindo a sua tela verticalmente com base nas cores distintivas das bandeiras dos dois países: verde e vermelho.

No Palácio Pimenta, do século XVIII, em Campo Grande, onde se situa o Museu de Lisboa, a pintura de grandes dimensões está pendurada por cima da elegante escadaria sinuosa que conduz ao 1.º andar.

O nome da pintura não poderia ser mais apropriado.

Embora Lisboa se situe no extremo ocidental da Europa e Istambul na extremidade oriental do continente, as duas cidades partilham uma topografia, uma história e uma cultura semelhantes.

Os romanos classificaram-nas como “cidades das sete colinas”. O Estreito do Bósforo, semelhante a um rio, atravessa Istambul, criando a mesma impressão que o rio Tejo em Lisboa.