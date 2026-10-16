Lição de música ou a arte de criar o futuro

Quatro séculos separam-me dela e nunca terei oportunidade de saber quão duro era o afã diário duma menina órfã que passou uma vida inteira no Ospedale della Pietà, em Veneza. Com a orientação certa, de Antonio Vivaldi, e com todo o mérito que transportou dentro de si, aquela menina inspiradora e inspirada tornou-se professora de violino, compositora e uma violinista que atraiu pessoas de todo o mundo até àquela cidade italiana vagamente submersa. Anna Maria dal Violin ou Anna Maria della Pietà nasceu provavelmente em 1696, nunca teve um nome de família, porque nunca conheceu a família biológica, e viveu toda a vida no orfanato, mas foi livre na música que criou e nas violinistas que formou.

Vivaldi é conhecido em todo o lado pelo virtuosismo das composições, e Ana Maria inspirou o compositor barroco em muitos momentos, como no Concerto per Anna Maria para violino (RV229). Anna Maria especializou-se em violino, mas ainda orbitou o universo de vários instrumentos, como o cravo, o oboé ou o bandolim, que lhe valeram uma vida de apresentações musicais durante mais de 60 anos, até morrer com febre, em Veneza, a 10 de agosto de 1782.

Chiara della Pietà ou Santa della Pietà celebrizaram-se igualmente como violinistas, cantoras e compositoras, e têm em comum com Anna Maria o facto de terem passado a infância no orfanato que lhes deu o nome. Além disso, tornaram-se músicas internacionalmente reconhecidas, tendo sido ambas alunas de Anna Maria.

Não cabe aqui o mundo provável de ligações entre alunas e professoras que surgiram com Anna Maria, mas o legado está de certeza entre nós.